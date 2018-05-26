八里校犬 學子推專屬文創品

2018年05月26日 04:10 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

八里國小有隻校犬，名字相當人性化，叫做「黃玉枝」，牠在2006年流浪到八里國小內，輾轉獲教職員收養成為校犬。11年過去，黃玉枝每天巡守校園，早已成為學生們的好朋友，學子還特地為牠打造專屬的文創品，成為另類推廣學校的宣傳品。

平易近人 超萌模樣惹人愛

八里國小校長陳木琳表示，黃玉枝其實早年取名叫做「黃金枝」，因為這個名字不好念，在大家討論之下，最後幫牠改名叫做黃玉枝，牠的個性平易近人，不但不會吠叫學生，還喜歡向 學生討摸，平日牠都會遊走課堂間，學生還給了牠另一個稱號，叫做「榮譽副校長」。

榮譽副校長除了巡堂，也常去保健室抓老鼠，更會守護學生們的安全，牠曾經對著草叢裡不斷吠叫，後來才發現草堆中有條眼鏡蛇，讓老師們可以及早察覺捕捉毒蛇。

學生更稱牠「榮譽副校長」

八里國小的小朋友早已經將黃玉枝當作家人，除了幫牠闢建狗屋休息，還幫牠成立臉書專頁、撰寫介紹文，甚至打造出專屬牠的校園文創品，包括馬克杯、筆記本，甚至還有書籤等等，上頭都有印上牠的圖案，十分逗趣可愛。

其實黃玉枝也有下班的時候，牠會等到學生都下課之後，跑出學校，穿越馬路，到對面的店家要東西吃，業者都會準備狗罐頭等「好料」招待，等到吃飽喝足之後，才會再回到學校內繼續值勤。

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(中國時報)