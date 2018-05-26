鳥兒聞樂跳舞 烏龜沉思好萌

2018年05月26日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

范綱祥飼養的地圖龜前幾天出來曬太陽，模樣十分可愛。（范綱祥提供）

桃園市春日里長呂梅鈺飼養的寵物紅肩小金剛「小剛」非常聰明，聽到電話聲會說「喂」，要牠「叫爸爸」也會說，說到「謝謝」會點頭，另外還有1隻球球也一樣聰明，會「你好」、「球球好棒、好乖」、「Bye Bye」，市議員范綱祥則是飼養烏龜，他說烏龜是有思考性的動物，和自己很像。

小剛最愛「叫爸爸」

「你以為只有狗狗會定點上廁所嗎？小剛也會！」呂梅鈺說，目前4歲的小剛非常聰明也很親人，大家都以為鳥兒上廁所不受控制，一次發現牠竟然會在同一處上廁所，此後，只要將牠帶到同一個地方，小剛就會乖乖的配合，讓她嘖嘖稱奇。

「沒想到牠這麼愛講話」，呂梅鈺說，小剛就像是她的小孩，有次大家在看電視，聽到音樂聲，小剛竟然搖起身體，跟著節奏跳舞，小剛平日最愛「叫爸爸」，可見牠與爸爸的感情最好，里辦公室電話多，電話聲竟引起小剛的興趣，聽到媽媽接電話說「喂」，小剛竟也模仿起來。

范綱祥愛龜逾20歲

范綱祥崇尚自然，比起貓狗，他更喜歡烏龜，他在透天厝住家的頂樓打造空中花園，用自然生態法飼養了超過10隻烏龜，最老的一隻甚至超過20歲，范綱祥笑說看著烏龜可以沉思，是有思考性的動物，和自己很像，所以才這麼喜歡烏龜。

范綱祥說，過去養過的一隻巴西龜死掉後，他把龜殼留在花園當裝飾，至今看到龜殼仍會想到牠，他笑說自己喜歡養魚和養烏龜，因為常和家人外出，只有烏龜和魚不像貓狗需要人天天照顧，養起來方便又自然。

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(中國時報)