摩登保鑣 麝香豬護主解圍

蔡佳樺飼養麝香豬「旺來」當寵物，日前深夜她到公園遛豬遇醉漢，「旺來」鬃毛豎起欲衝撞嚇退醉漢。（張妍溱翻攝）

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中國時報
／台中報導

把寵物當成家人，動物同樣有熱切的心！台中市36歲蔡佳樺飼養1隻麝香豬當寵物，養了7年，與母豬「旺來」培養出好感情，日前深夜她到公園遛豬，卻遇醉漢靠近，「旺來」護主心切，鬃毛豎起、衝出，作勢準備撲向該名醉漢，對方急忙落跑，護主成功，平時「旺來」很乖巧，意外成了保鑣。

調皮撒嬌 像個小孩子

蔡佳樺開心地說，跟人相處久了，「旺來」會學人類生活動作，像是假裝跑去廁所蹲著，但根本沒尿尿，還會「裝死」，討人關心，也很會撒嬌，最怕寂寞，要跟人一起睡覺，有時候鬧起脾氣會開冰箱將食物吃光、咬沙發、被子，甚至吃衛生紙，頑皮的模樣像個小孩子，讓人好笑又好氣。

蔡佳樺指出，餵食太多，豬的成長有可能半年達100公斤，7歲的「旺來」體重控制在27公斤，每天餵2餐，幾乎都吃蔬果，其餘時間任憑牠撒嬌、苦苦哀求，絕對不能答應，要「鐵了心」拒絕。「旺來」很挑嘴，吃菜葉太老會一口吐掉，吃甘蔗會吐渣，吃龍眼荔枝會吐殼去仔，吃玉米不會吃梗，「人模人樣」的，很講究。

養寵物豬 要審慎評估

豬是聰明的動物，養豬當寵物的人也不少，豬是經濟動物，看見有人將寵物豬賣給豬販當肉豬，是很讓人心酸的事。蔡佳樺不止養豬，還呼籲「養牠就要不離不棄」，包括犬貓等所有寵物都養到終老。因此，想養豬當寵物的人一定要評估歷程、自己是否適合養寵物豬後再決定。

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(中國時報)

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