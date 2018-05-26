巨蜥會討抱抱 他樂當爬奴

2018年05月26日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

一般人對於爬蟲類的印象，總停留在「冷血」、「恐怖」等負面印象。但看在爬奴呂育嘉眼裡，家中飼養的4隻蜥蜴、7條蛇，各個都散發出獨特魅力，讓他愛不釋手，一養便是10多年。他認為只要用心對待，爬蟲類可比「無毛貓狗」，也能很親人。

呂育嘉自小養過的寵物不少，唯獨對爬蟲類特別鍾情。他透露，最喜歡看著名叫「嚕嚕米」的黑喉巨蜥及「阿mo」的綠鬣蜥，靜靜地站立展現力與美，有時還會流露出驕傲神情，讓他直呼「很帥氣」。為了牠們的健康著想，他除四處買日齡雞、杜比亞及蟋蟀外，甚至自己養起白老鼠當活飼料。平時休假還會帶牠們到公園散步，曬太陽活動筋骨，補充爬蟲體內所需的維他命D3。

魅力獨特 顛覆冷血印象

今年約3歲的嚕嚕米，身長逾百公分，若是放風走累了，便會向呂育嘉討抱抱，模樣十分可愛。呂育嘉透露，其實爬蟲類「很乖、很聰明」，不僅知道主人在做什麼，有時只需一個眼神或動作，牠們就能馬上明白。他還說，自己養了爬蟲類後，才顛覆過去課堂所學「牠們是冷血動物」的刻板印象。

逛街吸睛 推廣生命教育

因此呂育嘉還會帶牠們去逛夜市，讓更多人認識爬蟲類，並推廣相關知識，包含牠們是「變溫動物」、不完全吃肉也有雜食與草食性等。不少民眾看見他遛嚕嚕米及阿mo，先是覺得新奇，接著反應很兩極，有些家長會嘗試讓孩子觸摸；有些則大聲斥責，要小朋友離遠一點，他不禁感嘆起，國內生命教育仍有待加強。

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(中國時報)