超省陽台養蜂飼龜 1年不到千元

陳威智是個都市養蜂人，在自家陽台養了約3萬隻，打開蜂箱就有蜂蜜吃。（陳威智提供）

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中國時報
／高雄報導

誰說養寵物一定很花錢？高市動保處技正陳威智拒養純種、稀珍寵物，倒是把2隻平凡的台灣斑龜、1箱用燒鴨換來的蜜蜂當寶貝，在陽台放養，享受觀察生命、建立相互依存關係的樂趣，蜜蜂自採花蜜，烏龜雜食好照顧，1年合計花不到1000元。

烏龜雜食 很好照顧

負責流浪動物收容工作的陳威智說，在商業經營下，純種寵物多半是近親交配而來，子代常見遺傳性疾病，因此官方平時辦宣導活動，大力推廣「以認領養代替購買」，他本人也不曾養過名貴寵物，但幾年前姊姊送給兒子2隻台灣斑龜，竟和他結下不解之緣。

斑龜最初養在水族箱，沒多久體型翻倍，小天地關不住，陳威智索性放到自家神明廳前陽台，放個水盆讓烏龜自由玩水，他樂得輕鬆，每日只要更換飼料、清水，儘管牠們平時總是「龜縮」在盆栽旁、矮櫃底，但陳威智看到飼料有變少，心中滿足感便油然而生。

蜜蜂自製 吃蜜免錢

更有趣的是，陳威智是個都市養蜂人，向朋友的爸爸買1箱約3萬隻蜜蜂，對方堅不收錢，他只好拎著燒鵝去換，蜂箱則是買材料回家自己釘，擺在陽台上和2隻斑龜作伴，平日蜜蜂自力更生採花蜜，只有7、8月天氣實在太熱，陳威智才需要餵食糖粒。

「蜜蜂真是神奇的生物啊！」陳威智住在屏東市區，住家附近有2所學校、2個公園，種滿荔枝、龍眼、橄欖樹，每逢開花期，他總是喜歡觀察蜜蜂採了哪些花粉回來，而且每年3月到5月就是豐收期，蜂巢蜜多到還能請同事品嘗。

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(中國時報)

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