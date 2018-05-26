英鬥扮貓鑽箱 刺蝟其實很膽小

就讀大三的美女鋼琴教師JoJo，喜歡一般人害怕的刺蝟。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導
SUMARK認養的英國鬥牛犬詹姆士非常可愛，行徑很像貓，喜歡躲進紙箱裡。（甘嘉雯攝）

是貓還是狗？桃園民眾SUMARK多年前認養一隻英國鬥牛犬詹姆士，短短身驅動作緩慢，SUMARK說，撿到牠的善心人士林小姐說，當時詹姆士穿梭在車水馬龍的新北市政府附近，若放任不管，恐怕小命不保，現在詹姆士有家人疼牠，是家中寵兒；新竹有美女鋼琴師愛刺蝟，苗栗則有女大生愛兔子。

「可能看對眼！」SUMARK說，他在網路上看到認養照片，抱著姑且一試的心情與林小姐聯絡，沒想到這隻英鬥竟然放心的跟SUMARK走，還上了車，不到5分鐘，車內竟然傳出陣陣打呼聲，「難道不怕遇到壞人？」

SUMARK說，他走到哪裡就跟到哪裡，一次從外面帶回紙箱，詹姆士竟然腳跨了進去，就坐在紙箱裡，而家中嬰兒臉盆也是詹姆士的最愛，一定要「饋頭」（台語，靠著頭），行徑跟貓一樣，但動作卻不夠靈巧，還有，冬天最愛偷上床，趁著他熟睡，從床的最後面，慢慢往前挪，他第一次發現時，腳碰到毛毛的東西，嚇了一跳，之後詹姆士愈睡愈上來，一次醒來，詹姆士竟然趴在他的胸口，最誇張的一次，是詹姆士整個睡在他的頭上，「叫牠下去，整個臉來不悅」。

就讀中國文化大學音樂系3年級美女鋼琴教師JoJo，養了隻名叫「廣志」的寵物小刺蝟，她說，一般人怕刺蝟，但她跟姊姊可是喜歡的要命，而刺蝟不像大家刻板印象，常會豎起尖刺對付敵人，只有在受到驚嚇時，才會不自主的敞開尖刺。

苗栗市的女大學生陳芃希，原本和家人飼養2隻迷你兔，「小豬」2年前病死，另1隻「小咖」後來集全家寵愛於一身，牠現在約11歲了，換算人類的年齡已超過90歲了。

(中國時報)

貓貓俱樂部 5年送養700隻 溫馴玉米蛇 小朋友也不怕

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。