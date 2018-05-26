溫馴玉米蛇 小朋友也不怕

玉米蛇「雪花」膽小卻個性溫馴，小朋友經過大人教育後，都可以任牠在身上爬行。（馮惠宜攝）

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中國時報
／台中報導

「哇！有蛇！」、「好可怕！」、「牠會不會咬人啊？」，從事動物旅館工作的陳伊柔，因喜愛寵物，養貓、養狗外，半年前因緣際會下開始養爬蟲，小小的雪白玉米蛇「雪花」也成為她訓練孩子了解爬蟲的第一類接觸，3歲的蕎蕎和2歲的花花，如今已和雪花成為好朋友，可任由雪花在她們身上爬行。

陳伊柔很早就想養條蛇，但心中仍恐懼自己對爬蟲類的了解不夠，養爬蟲數年的朋友得知她對爬蟲類既喜歡又怕受傷害，推薦了「雪花」到她身邊，還告訴她「玉米蛇不難養，也不似一般人認為的那麼凶猛，雖然膽小了些，但讓牠們慢慢習慣，是可以放在手上近距離接觸的品種。」

第一次接觸到「雪花」，陳伊柔對冰涼的觸感覺得很新鮮，那時膽子小的雪花在她手上一開始不安地逃竄，過幾分鐘後才漸漸穩定下來。

從那一天起，雪花便成為她們家裡的一份子，其性格也漸穩定下來，陳伊柔決定帶2個女兒認識牠，第1次近距離接觸，她讓孩子們雙手捧著雪花，讓她們知道在手上的是什麼，現在蕎蕎和花花已可任由雪花在她們身上爬行，抓牠時也懂得放輕力道，避免傷到牠。

陳伊柔說，雖然不是所有爬蟲類都像雪花一樣可捧在手上把玩，但爬蟲真的並不可怕，只要肯學習和了解，在大人引導和陪伴下，孩子也可以去認識這些很不一般的寵物。

(中國時報)

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