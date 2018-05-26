鸚鵡愛黏人 蜜袋鼯會撒嬌

2018年05月26日 04:10 中國時報 曹明正 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

彭凱霏養的蜜袋鼯光鮮亮麗。（林雅惠攝）

高巿警替代役男項軍強家裡2隻鸚鵡，吸蜜鸚鵡「嘟嘟」活潑貼心、非洲灰鸚鵡「小灰將」愛黏人，模樣都討喜；經營檳榔攤的彭凱霏親戚送她一對蜜袋鼯，成了她們家最可愛的小寶貝。

綽號「月月」的項軍強說，4、5年前爸爸看到路上有人蹓寵物鳥，一時覺得新鮮，買了吸蜜鸚鵡取名「嘟嘟」，喜歡講話的嘟嘟馬上就成為全家的開心果。

人鳥相處久了，有了彼此回應模式，有次蹓鳥過程中，嘟嘟自己掙脫腳鏈飛走，項爸騎著腳踏車沿路吹口哨，隱約聽到嘟嘟吹口哨，竟也將牠找回來。

項家最近又養了另一隻鸚鵡，非洲灰鸚鵡的牠，月月替牠取名叫「小灰將」，雖然才來不久，但是已經很會認主人，有次被帶離家託養，竟然「絕食」一天一夜，憔悴模樣趕快把牠帶回家才恢復精神。

在高市旗山區經營檳榔攤的彭凱霏5年前親戚送她一對蜜袋鼯後，從此與這小動物結下家人緣分，由於第一次飼養不懂照顧，造成一隻蜜袋鼯受寒而死，半年後朋友再送她一對，至今繁延36隻，成了她們家最可愛的寶貝。

為了改變這36隻夜行性「家人」的作息，彭凱霏讓蜜袋鼯們和她們同時吃三餐及睡覺，充分營養及睡眠，加上定期洗澡，讓這群蜜袋鼯外觀顯得光鮮亮麗。

彭凱霏說，這群「家人」喜愛在草坪活動， 因此全家出遊一定帶牠們同行，見牠們跑來跑去，玩累了就躲在她衣服撒嬌，帶給家人許多樂趣。

(中國時報)