兔子嘟嘟超萌 全家呵護備至

2018年05月26日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

毛茸茸兔子充滿療癒感，大人小孩都愛，台南市長榮女中美容科產學專班專任老師林汶蓁，外出吃飯、旅行總習慣揹著包包、隨身攜帶家裡的愛兔「嘟嘟」出門，甚至還幫嘟嘟設立專屬粉絲團「徐小嘟的地球之旅」，記錄生活點滴。

4年前因緣際會養了兔子，林汶蓁說，起初是孩子們想養兔子，一口氣抱回3隻兔子回家，不過，只有「嘟嘟」幸運存活，全家人呵護備至，擔心牠長不好長不大。

有一回，兒子不小心踩到年幼的「嘟嘟」，「嘟嘟」當場流鼻血，丈夫立刻為牠CPR，隔天「嘟嘟」也就若無其事，一路陪伴全家人至今。

林汶蓁說，「嘟嘟」小時候不好照顧，怕熱也怕冷，就連在牠身邊發出較大聲響，也會嚇到，為此，悉心款待疼惜，她笑說，全家數牠待遇最好，被伺候得好好，好比牠很挑嘴，蘿蔔只吃削成薄片狀的，家人就會事先把蘿蔔削好，另外，也因為挑食，只吃飼料跟空心菜、高麗菜，其餘食物給了也不吃。

儘管嬌貴，全家人卻對牠愛不釋手。林汶蓁說，畢竟兔子習性不同於貓狗，不用擔心牠吵鬧，因此，只要出門一定用專屬包包揹著牠出門，而牠也能乖乖待在包包裡，偶爾從包包探出頭的萌樣，就讓往來的人們驚呼「包包裡有兔子ㄟ，好可愛！」

林汶蓁說，孩子大了各有自己的生活圈、交友圈，「嘟嘟」的到來為生活增添不少樂趣，像是多了一位家人，儘管兔子不像貓咪愛撒嬌，叫牠也未必會理會，但她說，「嘟嘟」偶爾跳到身邊逗弄，諸如此類互動就讓人暖心不已。

(中國時報)