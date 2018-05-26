廢物淘金 蓮霧花茶淡香迷人

2018年05月26日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

40年前奶奶親手種植的蓮霧園，近半面積荒廢、無人聞問，每年盛開的美麗蓮霧花，訴說著農業缺工的農家哀愁；正就讀台南藝術大學研究所的洪郁心突發奇想，嘗試將每年勢必要被淘汰的蓮霧花，開發成具「含金力」的花茶商品，讓外界看見產業的另一種發展型態。

期待後代接班的期望落空，奶奶的蓮霧園變成家族裡最甜蜜的負荷，卻也是鄰近農家普遍會遇到的問題。洪郁心說，為了維持果品品質，一棵蓮霧樹只有10％的花會留下，其餘9成全都當成廢棄物丟棄；「有沒有可能可以運用這些蓮霧花？為地方農民創造更好的農業生產模式？」這想法一直在她腦海裡迴盪。

日前透過屏東縣政府農村再生專案辦公室補助，引進烤籠設備，團隊成員們開始採摘、挑選蓮霧花，並調整烘培花茶的溫度及方式，透過參與市集擺攤，更到社區照顧關懷據點邀請農民試飲，皆獲得不錯迴響。

團隊成員陳柏諺說，採摘蓮霧花的工作多集中在蓮霧花盛開那2、3天，每天需花費4小時進行採集，接著進行日曬、挑蟲等工作，最後才會進烤籠，一天約可生產3、400朵的蓮霧花。

洪郁心指出，原本被當成廢棄物的蓮霧花，搖身一變成為具有淡淡花香的蓮霧花茶，希望透過生產與銷售，逐步增加農民收入，因為蓮霧花茶需要沒有使用農藥的環境才能生產，也希望漸漸能在地方推動友善農耕的生產環境，對於農村未來的藍圖，她走得更有信心。

(中國時報)