佛法融入藝術 釋本藏傳善念

2018年05月26日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國人信仰佛教但宗教仍與大家有距離，為讓民眾更親近佛法，位在蘆竹區的宏願大千世界住持釋本藏，推行「佛法人間化、人間藝術化、藝術生活化」，獲得政商界人士響應，近年來多在大陸發展的藝人蕭薔、本土藝人方文琳等都是他的信眾，讓眾人親身感受佛法與藝術之美。

釋本藏說，大家都認為佛教是一件莊嚴的事情，但距離感還是會讓人卻步，透過藝術融入佛法，舉行「錦繡桃園、千人茶會」活動，大家都是發自內心前來幫忙跟參與，「蕭薔特地返台參加，還有方文琳，我真的很感謝她們，還有參與的每個人」。

14歲出家、信奉地藏王菩薩的釋本藏，至今已21年，他說，這場活動不只是單純的闡揚佛義，讓所有人更瞭解浴佛節的意義，生活化更讓人親近，放下宗教色彩，點燈祈福儀式相當感人，當蕭薔宣讀祈福文那一刻，匯集眾人心燈，一起照耀世界。

「你們都是受人供養的」釋本藏說，他曾被外人給激到，但卻也是激發他創作的動力，他不受供養、捐贈，沉浸在藝術創作世界，釋本藏的創作充滿善的力量，水墨工筆畫展現柔和線條，卻能感受到端正威儀的佛菩薩。

釋本藏說，曾有位癌末的母親，將她收藏的耳環、項鍊等交付給他創作，當她過世多年、女兒要結婚之際，釋本藏將鑲有慈母珍藏遺物的菩薩雕刻交給女兒時，讓這位女兒感動不已。

「善的能量傳遞出去是我從小的願望！」釋本藏說，放下宗教色彩傳遞善念，佛法就是跟人這麼近。

(中國時報)