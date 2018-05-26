山丘造型取勝 桃市美館委造簽約

2018年05月26日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市立美術館位於青埔地區的公13、公12青塘園，整體基地約9.8公頃，並將機場捷運A17、A18、A19等站之周遭地區空地納入整體規畫，市府25日與競圖活動第一名得主「石昭永建築師事務所、共同投標廠商株式會社山本理顯設計工場」共同舉行簽約儀式。

市長鄭文燦表示，桃園市立美術館工程預算為24億308萬元，總預算為29億647萬元，融合基地範圍內相關建設，如高鐵、會展中心、棒球場、購物中心、書法館、亞洲．矽谷研發中心等建築特色，打造整體區域內的文化地景，串連青塘園的水景和綠帶。

工務局表示，以2019年完成設計、2022年完工為目標，規畫有常設展、特展、典藏、教育推廣、文化導覽諮詢、戶外藝術休憩、數位多媒體藝術等多元功能，完工後將帶動桃園在地藝術發展、成為桃園市藝術文化的指標性建築。

市府表示，「石昭永建築師事務所與共同投標廠商株式會社山本理顯設計工場」團隊，提出「遊樂化的展館、景觀化的建築」設計理念，以大膽創新的山丘美術館外觀、靈活的空間運用，巧妙融入青塘園及周邊地景，塑造出民眾可自由親近的藝術場館等概念，贏得評審肯定。

桃園市立美術館以新穎的「山丘」造型為建築主體外觀，將打造2棟，各為地上5層、地下1層，以及地上3層、地下1層的建築，中間由空中廊道相連，讓美術館成為顯眼地標。

山丘概念包含3個層次空間，包括「箱空間」、「山丘」以及「夾層空間」，箱空間是閉合的展示空間，夾層空間則可以陳列裝置藝術、欣賞表演藝術等，山丘的外部坡面則錯落著藝術活動及展演的戶外平台、雕塑藝術品、涼亭綠蔭、展望台等，讓藝術家做為藝術活動表演或文創商品展示的空間。

(中國時報)