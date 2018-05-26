水湳智慧城 自給自足很來電

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中國時報
／台中報導

水湳智慧城中央公園北端公138區建置景觀池、12感官談論體驗區、花市、果樹丘陵和管理中心，將於5月底完工，全區高度利用太陽能供應電力需求，南端水資中心近河南路公51停車場建置3000平方公尺太陽能板，全區太陽能板多達1萬平方公尺，是全台灣最大太陽能板面積的發電公園。

公138區依地形地貌設置7000平方公尺太陽能光電板系統已完工，運用太陽能吸收能源，電力可供全區公園自給自足，還有餘電可轉賣給台電。

太陽能板設置於停車場上方，可達全面遮蔭停車場效果，減少停車位直接日曬，保留更多綠地空間，除與太陽能板結合，透過天池與果樹丘陵的融合，降低太陽能板在視覺上的冷硬感。

台中市建設局長黃玉霖強調，中央公園隨處可見「低碳」、「智慧」、「創新」三大願景設計，尤其園區內太陽能發電預估每年可達188萬3035度，減碳800噸，若以每天樹木吸收0.03公斤的碳計算，相當7萬3059棵樹木吸收碳量，相當317戶家庭1年用電量。

公138區內包括1座景觀水池「天池」，設置12感官談論體驗區，利用景觀池中心木製平台，提供遊客休憩、對話、交流，透過朝向湖面逐漸下降的平台高度，創造不同距離及多元互動空間。

市府表示，中央公園北端公138區率先帶頭興建能源自給自足的大型生態公園，未來可減少電費支出，舒緩尖峰用電量，落實再生能源使用，具指標性意義。

(中國時報)

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