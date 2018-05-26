獎學金沒了 布籍生留台添變數

2018年05月26日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

布吉納法索宣布與台灣斷交，成功大學現有15名布吉納法索學生，12人每月領取外交部3萬獎學金，其中4位今年畢業，外交生變使得獎學金被取消，學生無不錯愕與擔心。成大強調將視學生意願，輔導繼續就學或做其他安排。

「有幸成為成功大學一份子，我花了4年時間思考什麼是成功？」成功大學前年畢業典禮上，外籍生致詞代表是遠自布吉納法索來台攻讀航太系的學子，他以流暢中文感謝台灣與成大；如今面對兩國斷交，外籍生私下多表示，如果可以，還是會想續留台灣。

成大副校長黃正弘25日出面表示，政治外交變化不影響教學，學生國籍與有無邦交，對學校而言，並非最重要的考量，校方秉持招收優秀學生來台讀書為原則，過去也曾發生邦交國學生就學期間，兩國突然斷交，學生只要想留下，校方也會盡力輔導、提供資源，但不諱言部分學生因無獎學金，只能回國。

成大國際處學生事務組除了發信給布國學生，並將進一步邀約親自面談，了解學生日後就學意願、心理狀況及所需要的協助。

成大15名布吉納法索學生，10位是大學部、4位碩士班及1位博士班，分布在電機、土木、工程、能源等系，另有IMBA國際經營管理研究所及生科系，共有12位拿外交部提供的獎助學金；其中，大學部有4位即將畢業，有3位已申請到優秀外籍生獎學金，會繼續留下來攻讀成大碩士班。

此外，今年秋季班也已錄取10名布吉納法索學生，6人領取台灣獎學金補助，是否會因斷交而計畫生變？校方坦言充滿變數。

拿獎學金來台的布吉納法索學生，最快6月就會減少每月3萬元的生活費及學費補助，黃正弘表示，成大目前有幾項作法，除了解學生後續求學意願，也會協助申請優秀獎學金補助，或請學生尋求家庭協助；若家庭無法奧援也無獎學金，但仍想續留台灣，校方會幫忙尋找打工機會，讓學生賺取生活津貼，安心留在台灣就學。

(中國時報)