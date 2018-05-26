議員批文基會 養柯P親信

2018年05月26日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市文化基金會成養人機關？議員許淑華25日質詢時指出，文基會從北市長柯文哲上任至今，正職員工暴增82人，目前人事費用已占文化局所有補助的近一半；雖然工作人員變多，但文基會負責營運管理的松菸文創園區，倉庫參觀人次卻逐年下降，去年全年只剩下154萬人次，比3年前257萬次減少100萬人次。

許淑華調閱資料發現，松菸倉庫參觀人次從2013年開館的76萬人次，隔年上漲至新高257萬人次，接著柯文哲上任後逐年遞減，分別是2015年233萬、2016年180萬、去年154萬，連盈餘解繳給市庫，2013至2016年平均每年有194萬，去年只剩下83萬。

反觀負責包括松菸園區在內多個場館營運的文基會工作人員人數，卻逐年上升，柯2015年上任首年正職員工174人，到了今年已有256人，「跟一個文化局規模一樣大！」

不僅如此，文基會原設有1名執行長由文化局長擔任，柯文哲任內將副執行長員額從1名增至2名，2016年他更安排幕僚、時任市府顧問的張益贍擔任此職務，已經引發酬庸爭議。

許淑華昨進一步質疑，文基會正職員工暴增，人事費用占文化局全年補助將近一半，卻未能將場館營運好，甚至要求他們募款籌經費，張益贍還要求通融，希望將募款額度從1000萬降低至500萬。

對於議員質疑文基會人事，柯文哲表示，其中一名副執行長楊淑鈴來自產業界，是專業經理人，主要業務都是她在處理。此話一出，許淑華更加不滿，痛批沒人質疑楊的專業，問題在於張益贍，文基會現在負責不少地方上的文化活動，這是否也是選舉考量？

對此，文化局長鍾永豐稱，張益贍擔任很多協調工作，柯文哲也護航親信，強調楊淑鈴來自產業界，「怕政治上（有狀況）」，所以需要另一名副執行長，「不會造成多大破壞」。不過，因議員要求檢驗人事，所以回去還是會叫文基會到市長室做業務報告。

(中國時報)