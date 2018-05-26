局處影片要有柯 觀傳局挨轟

台北市觀傳局舉辦首長影片評比大賽，甚至要求市長柯文哲必須入鏡，市府挨轟已成為競選總部。圖為影片內容。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議員吳世正25日爆料，北市觀傳局舉辦局處首長90秒影片評比大賽，要求讓市長柯文哲入鏡，並在年底選舉前完成，他痛批柯文哲說要設法降低選舉費用，卻公私不分拿公帑做個人宣傳，觀傳局也變成「網紅公司」；觀傳局澄清，沒有硬性規定局處要拍片。

淪選舉宣傳 鬧劇一場

觀傳局要求各局處在5至9月依提報拍攝90秒影片，上傳市府的「智慧台北幸福生活」臉書，另還規畫人氣評比，11月初統計各影片瀏覽數，11月中旬在市政會議公布報告。

吳世正說，觀傳局除要求拍片，還鼓勵各局處邀柯文哲入鏡，明顯是幫市長打廣告，根本就是選舉宣傳，甚至點閱率高、按讚數多或分享數多的影片，將提報市政會議獎勵，他質疑這樣論功行賞的做法，恐怕淪為局處動員衝高人氣的一場鬧劇。

公務員抱怨 徒增冗事

他表示，公務人員為拍影片忙翻了，根本徒增冗事，公務人員變競選人員，整個市府都是柯的競選總部，觀傳局變成「直播公司」、「網紅公司」，市府公帑、公務員是要服務人民，不應該替市長競選和做秀。

吳世正還說，柯文哲才講為選舉要抵押財產，減少競選支出很好，但市府該做政策宣導，不是宣傳市長，分際要拿捏好，各局處市政宣導不一定都跟市長有關係。

主祕澄清 非硬性規定

對此，觀傳局主祕蕭君杰澄清，觀傳局僅彙整影片及統計流量，各局處政策宣傳影片的拍攝主題、腳本都尊重局處創意，絕無要求市長一定要入鏡，執行廠商及經費也由各局處自行接洽。

(中國時報)

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