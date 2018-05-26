永和義煮團 與長者幸福共餐

新北市永和熱心服務隊民眾組成「義煮團」，義務替長者烹飪共餐食材。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

志工陳健煌為響應新北市政府推動的長者共餐，在「我是永和人」臉書社團中號召成立熱心服務隊，從隊員中挑選有廚房工作經驗的民眾組成「義煮團」，穿梭於永和各里間，義務替長者烹飪共餐食材，在沒有廚房設備的活動中心，利用卡式爐烹煮出一道道美味佳餚。

「我是永和人」臉書社團成立多年，擁有超過8萬名成員，陳健煌、王俊彬等號召志同道合的朋友們一起組成熱心服務隊，時常協助各里舉辦活動、關懷弱勢，社團愛心義舉曾榮獲永和區公所表揚，「義煮團」25日到秀朗社區替長者烹飪食材。

卡式爐也能烹調出佳餚

熱心服務隊執行長陳健煌表示，1年多前他發現不少里內的長者共餐還是由「年長」的志工們來幫忙烹煮，「這樣的工作應該交給年輕人，長者們應該開心共餐聊天！」

陳健煌開始在臉書社團中號召有廚房工作經驗的民眾組成「義煮團」，只要里長、區公所有需求，就會義務幫忙，大家帶著卡式爐、廚具利用里辦公室提供的食材，烹飪出一道道可口又健康的料理。

另有「愛心快打部隊」

值得一提，熱心服務隊還有一個小分支單位「愛心快打部隊」，仿效警察成立快打部隊，目前大約有10個成員加入，只要民眾有立即性的需求，會第一時間尋找人手幫忙。例如25日上午有民眾在臉書中尋求協助，臨時需要人手幫忙搬運醫療床，快打部隊立即發揮功效，派遣志工協助。

(中國時報)

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