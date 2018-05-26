台日兩動物園 將締結姊妹

2018年05月26日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市立動物園國民外交再添一筆，日本東京東武動物公園25日專程赴竹市簽署友好協議，副市長沈慧虹向日方介紹密集進行中的動物園再生計畫，將打造類棲地動物園，台日2座動物園未來將共同為動物營造更「宜家」的環境。

竹市與日生態互惠

日本東武動物公園由社長日置岳人率團參訪新竹市立動物園，了解竹市在有限環境及資源中，仍試圖為動物創造更美好的居住環境，日置岳人聽聞市長林智堅是動物園頭號粉絲，更留下深刻印象。

沈慧虹表示，動物園再生計畫以「類棲地」取代「鐵籠舍」，更適合動物棲息居住，翻轉動物隔著鐵龍被人看的方式，工程完工後，將與東武動物公園正式締結姊妹園，邀請日本民眾來新竹市Long Stay。

打造適合居住環境

動物園主任楊家民表示，再生計畫完成後的市立動物園，將與緊鄰的新竹公園呈現完整的休憩、觀光能量，包含具工藝特色的玻璃工藝館、假日市集、日式湖畔料亭與麗池公園等，歡迎日本遊客造訪新竹，促進雙邊的觀光交流發展。

日置岳人表示，東武動物公園成立37年，是融合遊樂園、動物園及水樂園的綜合性動物園，園內明星首推白老虎，深受遊客們的喜愛，另有世界首座螢火蟲觀賞館及主題花園，是東京除了上野動物園外，另一知名動物園。

他認為，新竹動物園與周邊人文景點及親山接軌，是市民常造訪休憩的選擇，富有深厚生命教育意涵，盼兩園未來透過各項交流及合作，共同為動物福利盡一份心力。

(中國時報)