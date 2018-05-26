埔里花卉中心 縣府接手活化

2018年05月26日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣埔里鎮花卉物流中心，由農糧署興建並委外經營，但承租業者因不堪租金支出太高而停業，縣議員擔心成為「蚊子館」！南投縣長林明溱表示，縣府有意願接手經營，規畫為農產集貨及展售中心；農糧署副署長蘇茂祥表示，樂觀其成！

委外經營不善 已經停業

埔里鎮花卉物流中心使用台糖土地，投資1.8億元興建，2014年委外經營，業者規畫為美食、遊憩休閒等多元功能園區；但業者因租金飆漲，與農糧署中止租約，入口處也已貼上「暫停營業」公告。

縣議會總質詢期間，縣議員廖志城、許阿甘等建議縣府爭取撥用，不要讓物流中心閒置成為蚊子館；縣議員王彩雲也指出，花卉物流中心土地所有權人為台糖，地上建物則為農糧署所有，承租業者因租金日益飆高不堪負荷，已與農糧署終止契約，希望縣府出面處理或協調，重新活化再利用。

林明溱指出，埔里花卉物流中心鄰近國道6號交流道，交通便利，適合規畫為展售場地，未來也可望結合埔里微型產業園區及福興農場溫泉專區，一併整合開發。

結合水上燈會 打造觀光

林明溱表示，將盡快與台糖及農糧署協商，重新研議以合作開發或採有償撥用的方式辦理移交，縣府願接手管理，重新打造成花卉物流中心，成為農特產品展售中心；未來也可在物流中心舉辦花卉嘉年華，結合枇杷大排的水上燈會，成為新的觀光景點，重現春節期間的觀光熱潮。

蘇茂祥表示，農糧署和縣府的目標一致，都希望活化花卉物流中心，因此樂觀其成，營運規畫不設限，細節可再討論！

(中國時報)