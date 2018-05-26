警消繁危加給 台南也要發了

2018年05月26日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市警消期待多年的繁重與危險加給終於要發了！台南市代理市長李孟諺25日在台南市警5分局宣布將會編列在2019年市政預算，台南將比照高雄市模式發放，以不舉債為原則來籌編預算。消息傳出，基層警消表示有感，但也希望不是選舉支票，選後發放1年又取消。

6都最晚宣布 明年1月上路

6都陸續宣布發放警消繁重與危險加給，台南市成為最後宣布的城市，台南市警察局長黃宗仁認為，警察繁重加給制度原本是為了減少北警南調問題，因社會演變，南部警察同仁工作吃重程度已不輸北部，造成同工不同酬的聲音。

消防超勤津貼 補足至1.7萬

李孟諺表示，台南市警消繁重與危險加給原本計畫等到財稅局彙整明年度各局室的預算編列，約6月底再宣布，但各界殷切期待答案，因此提前公布；另外消防人員的超勤津貼也會補足至1萬7000元。

「入袋為安，不無小補」消息傳出後，基層警消都稱台南市這項政策「很有感」，是政府推動公務員年改以來唯一的好消息，但希望不是選舉年到了而開假支票，等到明年又反悔，或者只發1年做樣子。

李孟諺指出，台南市的警消繁重與危險加給預算將比照高雄市模式編列，下半年會把預算送到議會審議，籌編內容在年底選舉前定案，沒有選舉支票問題，預算以不舉債為原則，不會排擠其他資源。

黃宗仁還說，台南市警察約4200人，隸屬16個警分局與周邊單位，未來台南市警察繁重加給比照高雄市，將依據每單位勤務繁重程度與內、外勤人員來分級，每月最少發2000餘元，最多發5000餘元，明年1月正式上路。

(中國時報)