鴨場旁遭爆 違法堆廢爐渣

爐渣堆置場旁的養鴨場已進行預防性移動管制，等檢驗結果出爐才能進一步解除。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高市大寮1處養鴨場旁被再利用業者堆置爐渣，環保團體擔心重金屬超標、「戴奧辛鴨」事件重演；高市環保局澄清，檢驗結果養鴨場土壤未遭汙染，已採堆置場爐渣化驗，釐清是否為有毒集塵灰，為求謹慎，暫對鴨場移動管制，並採檢體化驗。

初驗土壤未遭汙染

台南社大研究發展學會研究員晁瑞光說，大寮林內地區這處養鴨場旁原本是2個水池，被再利用業者填平拿來堆置爐渣，社大成員自行取樣化驗，初篩發現鉛、砷、鋅、銅、鎳、鉻、鎘等重金屬超標，擔心一線之隔的養鴨場也會遭殃。

環團25日上午在台北開記者會披露此事，質疑政府放任養鴨場旁堆置爐渣，環團成員同步帶著高雄記者前往現場，晁瑞光說，養鴨場早年就在這裡，再利用業者明知故犯，緊鄰鴨場堆置爐渣，「土裡重金屬若隨著下雨竄流，鴨子和鴨蛋會安全嗎？」

採預防性移動管制

高市環保局長蔡孟裕表示，去年曾開挖這處養鴨場，挖出營建棄土、廢柏油塊、廢磁磚、廢塑膠、廢木材等廢棄物，但重金屬、揮發性、半揮發性有機物以及戴奧辛含量，皆未超過有害事業廢棄物標準，可確認並未受到汙染。

隔壁的堆置場部分，日前曾因堆置超過3000立方公尺，未依規定申請操作許可，被以空汙法裁罰10萬元，民眾檢舉後，環保局24日也到場採樣送驗，要進一步釐清是否含有鉛、鉻、戴奧辛的集塵灰，最快1周可獲知結果。

由於事涉食安，農委會及高市農業局已先對這處養鴨場進行預防性移動管制，並採集養鴨場飼料、鴨肉等檢體送藥物毒物試驗所、中央畜產會檢驗，以釐清重金屬及戴奧辛含量，後續將依檢測結果採取相對應管制措施。

(中國時報)

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