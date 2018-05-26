搶攻泰旅客 攜手長榮遊新北

新北市為搶攻高端客人，與長榮航空合作推出泰國赴新北市旅遊機加酒套裝行程，將由副市長葉惠青率領台灣6家業者，前往泰國曼谷高端百貨公司推廣。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

泰國來台旅客大幅提升，新北市為搶攻高端客人，與長榮航空合作推出泰國赴新北市旅遊機加酒套裝行程，將由副市長葉惠青率領台灣6家業者，前往泰國曼谷高端百貨公司推廣，透過一站式整合泰國旅客來台所需，「把泰國人搶到新北觀光！」

新北市觀旅局說，外交部試行泰國免簽以來，泰國旅客來台飛躍式成長，新北市府與長榮航空繼去年前往曼谷推廣，今年再次合作推出機加酒4天3夜未稅價只要9810元，附贈限量5000份價值2萬元折價券等優惠的禮物包。

觀光局說，這次將帶領新北好禮業者手信坊、許家麵線、格麥蛋糕，及雄獅旅遊、CoCo都可、九份旗袍參加這次「Taiwan One More Time」推廣會，該展是曼谷唯一以台灣為主題活動，地點就在曼谷著名高端百貨The EmQuartier百貨。

觀光局說，新北市府針對泰國旅客來台喜好，規畫新北市七大慢活主題路線，有山城秘境、瞰海忘憂、絕美夕陽、手感私旅、原民魅力、璀璨夜空及漫步茶鄉等行程。

葉惠青表示，配合新南向政策，積極拓展東南亞各地市場，去年率團赴泰行銷，與當地兩大觀光協會ATTA及TTAA簽署合作備忘錄，這一年包括ATTA、泰國命理大師Khatha、泰國版金馬獎影帝Dilok及劇組等接連來新北市勘景及考察，透過多團踩線實地走訪及交流，成效卓越。

(中國時報)

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