國家卓越建設獎 竹市大贏家

新竹市隆恩圳景觀工程，獲得國家卓越建設金質獎。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市隆恩圳景觀工程為300年老圳注入新生命，設置「風鈴高燈」及「水草欄杆」打造城市綠帶，在今年國家卓越建設獎拿下最佳規畫設計類金質獎，其餘建設合計獲得12項大獎，寫下竹市建設史新一頁，頒獎典禮將於7月舉行。

市府表示，隆恩圳的活化是市府施政重點之一，引進多項創新創意設施，如光源比樹高的「風鈴高燈」，充分兼顧安全照明、防止眩光影響。「水草欄杆」則以纖細鋼材取代傳統白鐵欄杆，讓欄杆與周遭綠帶融合。

隆恩圳藍帶親水空間景觀工程這次拿下最佳規畫設計類金質獎，市府丈量古圳水道、沿岸老樹群等，沿南北向串起中央公園、三民公園、三民國中，水岸兩側與巷子交接，搭配高架綠地、濃密樹林、公園遊戲場。

「新竹轉運站風雨走廊」獲得「最佳環境文化類」－特別獎，以鋼折板組成形抗結構，除了具結構強度，所形成的溝槽利於雨天排水，也便於後續維護管理，且以淺黃色的棚架，企圖透過明亮色彩，帶給使用者更歡欣的感受。

此外，新竹漁人碼頭風箏賽場與親子沙灘工程，獲最佳環境文化類卓越獎，為竹市首次拿下該獎項最高榮譽獎，市府以人為本的設計理念，設置親子沙灘遊憩空間，並整合漁港內零散閒置活動區塊，營造適合放風箏的場地，深受親子喜愛。

(中國時報)

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