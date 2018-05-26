雇嘸工 自採荔枝1斤45元

2018年05月26日 04:10 中國時報 黃力勉 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

荔枝進入盛產期，台東太麻里鄉卻雇不到工採收，曾姓荔枝農索性開放民眾採果，每台斤市價70元的荔枝，45元就能帶回家，吸引民眾扶老攜幼開心採收；而網路瘋傳吃荔枝會有酒精反應，高市代理市長許立明親上臉書闢謠，警方也以《愛與鐵血2.0》影片實測吃完荔枝後證實酒測值依然是零。

台東曾姓農民表示，玉荷包進入盛產期，不過卻雇不到工採收，延遲1週未採收，因此才會開放採果。由於自採價格僅45元，讓民眾奔相走告、揪團搶好康，一個上午湧進約百人次採收，民眾拿剪刀、籃子，開心的採著鮮紅的荔枝，把大把荔枝帶回家。

而網路瘋傳吃荔枝及甜的水果後可能有酒精反應，最近正逢高雄大樹玉荷包盛產季，許立明憂影響買氣，25日開市府晨會時特別要求警察局重視，藉由影像呈現事實，不要打擊消費者信心。

警察局立刻製作「《愛與鐵血2.0》流言破解教室」影片，農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所主任楊淑惠也受邀在影片中講解說，荔枝發酵不是酒精，而是揮發性香氣成分；高市交通大隊大隊長黃耀煌則強調，經實測，吃完荔只要漱了口，不會有酒精反應，沒有酒駕問題。

許立明在臉書分享這影片，趁機宣傳5月26、27日、6月2日、3日將在大樹姑山倉庫舉辦的「2018高雄鳳荔觀光文化季」，邀請民眾一起來吃荔枝、嚐鳳梨。

(中國時報)