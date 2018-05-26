金門迎城隍 台開澎湃平安宴

金門迎城隍平安宴在台開風獅爺廣場登場，現場安排「公揹婆」等民俗才藝表演。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

金門「浯島邑主城隍遷治338周年慶典」今天進入最高潮，在台開集團連續4年贊助下，25日於風獅爺商店街舉辦盛大迎賓平安宴，兩岸與東南亞信眾逾1500人共饗福宴，祈求城隍爺庇佑大家平安健康。

立委楊鎮浯、金門副縣長吳成典、副議長謝東龍、浯島城隍廟榮譽主任委員周浯斌及台開集團董事長邱復生等人應邀出席平安宴，席開150桌之多，場面十分熱鬧。

浯島城隍廟管理委員會在平安宴揭開序幕前，還特別安排天震堂醒獅團、布馬陣、轎輦、公揹婆與跑旱船等陣頭和民俗才藝表演，同時也在晚宴中穿插廈門城城隍廟、海城城隍廟表演鑼鼓、高甲戲，並頒發感謝狀給台開集團與各活動贊助企業。

台開指出，去年浯島城隍廟舉行慶典活動，廟方曾向台開集團董事長邱復生表示，浯島城隍爺降旨指點花蓮將有難，祂要親赴花蓮坐鎮護民。邱復生謹記此事，今年並依神明指示，在花蓮洄瀾灣園區設置1座金門浯島城隍分爐--「洄瀾宮」，主祀金門浯島城隍爺及中和烘爐地土地公。

就在浯島城隍分爐於花蓮洄瀾宮安座12天後，發生0206花蓮強震，所幸在城隍爺及土地公的神威護持下，洄瀾灣園區及吉安鄉境內合境人丁平安。但地震威力強大，仍造成石材業重大損失。

台開集團除主動提供場地讓石材業者存放廢石材，並協助將受損的石材用於洄瀾灣園區的各項開發建設上，如新天堂樂園的內裝即應用震損石材鋪成大理石地板，展現台開集團重視再生利用，「取之於社會回饋於社會」的企業社會責任。

(中國時報)

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