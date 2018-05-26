桃園農會百年 包粽祈福義賣

2018年05月26日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園區農會適逢百歲生日，25日以「桃慶百穗、園滿相傳」為名，邀請各界共同參加揭牌典禮，見證農會百年的光榮歷史，大家還在歷史建築「桃園郡米穀統制組合倉庫」包粽，農會還舉辦好運祈福粽義賣活動，讓到場貴賓出價競標，希望募集更多愛心善款。

因應即將到來的端午佳節召集百人在歷史建築「桃園郡米穀統制組合倉庫」包粽，農會總幹事黃烱倫表示，為分享百歲生日的喜悅，桃園區農會出動家政班媽媽親手製作百串粽子，在現場特別舉辦好運祈福粽愛心義賣活動，義賣收入化為實質的力量，做為桃園市寶貝潛能發展中心募集籌建家園的基金。

桃園區農會理事長劉紘瑜表示，1918年5月25日所創立「有限責任埔子信用組合」開始，一路由埔子信用購買販賣利用組合、桃園街農業會、桃園鎮農業會、桃園鎮合作社、桃園鎮農會、桃園市農會，2014年12月隨桃園縣升格再改稱「桃園區農會」，在保存傳統之餘也致力創新，引進創新服務模式。

常務監事吳德富說，桃園區耕種面積雖然小，但是辛勤務實的農友堅守綠色農田的生態，栽培出「全國有機冠軍好米」的殊榮；不僅是桃園區農會之光，也是桃園之光。

其中，桃園區農會的田媽媽「桃仔園烘焙坊」更是遠近馳名，所生產之各式糕餅點心，每逢佳節都呈現應接不暇的狀態，黃烱倫表示，阿嬤ㄟ菜頭粿（春節）、核桃戚風蛋糕（母親、父親節）、蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆凸（中秋節）、紅麵龜（廟會慶典）等都是熱銷商品，未來也會秉持服務精神持續推動在地優質農產品，讓消費者可以安心選購。

(中國時報)