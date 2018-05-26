軟埤仔溪競速 台中首辦划龍舟

2018年05月26日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市首場龍舟賽6月2、3日將在豐原區軟埤仔溪水域登場，比賽項目分「龍舟競速」80隊及「龍舟拔河」32隊，台中市議員謝志忠25日表示，將組成「熱血芒果隊」，希望與市長林佳龍比賽。市府表示，已規畫林佳龍登場划龍舟，26至30日開放參賽隊伍練習，在軟埤仔溪將看到選手賣力划槳、訓練。

目前6都中僅台中沒有「賽龍舟」，豐原區軟埤仔溪水域寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，適合規畫小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。軟埤仔溪水域將舉辦台中市首場龍舟賽，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、林碧秀等25日關切報名狀況。

台中市運動局長王慶堂表示，龍舟競速組吸引80隊參賽隊伍，包括公開組40隊、高中組5隊、機關團體組24隊、公司企業組10隊、大專組1隊；龍舟拔河項目報名踴躍，最後開放32隊參加。

此外，為打造台中專屬運動地圖，運動局於官網架設運動場館、運動中心、運動公園、游泳池等多樣運動地點，提供民眾取得資訊。

繼朝馬及北區國民運動中心啟用後，南屯國民運動中心也將開幕，市議員翁美春、邱素貞、陳淑華質疑豐原國民運動中心原地踏步8年，「連影子都沒有」，希望加快腳步。運動局表示，將於取得用地後6個月內啟動相關工程事宜。

(中國時報)