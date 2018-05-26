凍漲房屋稅4案 南市議會通過

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中國時報
／台南報導

台南市議會定期大會25日通過各黨團及議員共4個凍漲房屋稅提案；其中，1案為台南市房屋稅自條例修正案的法規提案，另3案為臨時動議。不過，市府財稅局長張紹源強調，房屋稅1次公告3年是法律的規定；至於未來如何徵收？應視明年召開的不動產評價委員會決議。

台南市房屋稅從去年起分3年調漲，平均漲幅高達67％，還適用2001年7月1日以後設籍的房屋。鑑於選舉將屆，面對選票壓力，反對調漲的聲浪也愈來愈大，包括民進黨、國民黨、無黨聯盟等黨團及無黨籍市議員陳朝來，分別提案要求凍漲房屋稅。

其中，陳朝來提出的版本，係台南市房屋稅自治條例修正案。陳說，他提出的版本已經折衷各方的意見；之前被徵收的就算了，但明年起即應凍漲房稅，並以104年度未調漲前的房屋稅徵收，且不得回溯。

民進黨團的版本則建請市府編列預算補助明年房屋稅由65%調整至81%的稅金，以符合法令規定的方式，應編列預算補助明年調漲的16%，以減輕市民租稅之負擔，避免衝擊民眾生活。

至於國民黨外加3位無黨議員的版本，為建請房屋稅徵收不應回溯15年，且106年度、107年度多收的稅金應退還百姓；108年度的房屋稅則應凍漲。無黨聯盟的版本則是107年度的房屋稅凍漲，且不得回溯2001年7月1日以後的房屋。

(中國時報)

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