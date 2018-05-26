嘉市議員催生石猴園區

嘉義市大溪里將石猴雕刻作品放置於基座之上，凸顯路口意象。（廖素慧翻攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市文化局舉辦國際管樂節石猴雕刻創作，有6件作品由6個里認養，擺放在各里營造入口意象特色，25日王美惠、鄭光宏議員督促市府為石猴找一個家、整體規畫周邊環境以彰顯石猴藝術地景；文化局長林青萍表示，將向中央爭取經費打造石猴園區。

王美惠表示，去年嘉義市國際管樂節，文化局配合舉辦石猴雕刻創作，評選出6件名家作品，以後年年辦理將有更多石猴，市府原擬在香湖公園建置石猴園區，但無疾而終，目前石猴放置於各里，非長久之計，仍應覓地，拓建石猴園區，湖子內區段徵收有焚化爐煙囪疑慮，恐難吸引人潮，劉厝的二二八國家公園可納入考慮。

鄭光宏表示，石猴下里的用意良好，各里也擺置於明顯地點；美中不足的是，周邊環境未整體規畫，以大溪里石猴為例，加上基座墊高石猴，放置於路口相當顯眼，若文化局再加以綠美化、基座更具美感，因大溪里是嘉義縣市交界，可兼顧大溪里及嘉義市的入口意象及在地藝術特色。

林青萍回應表示，大溪里的石猴基座將以交趾陶、馬賽克黏貼美化，並委請作家顧德莎創作台語詩布置詩文；此外，該局已提送「石猴主題園區建置計畫」約2000萬，爭取前贍建設計畫經費補助7成，預計6月有核定結果，但園區地點未定，尚在尋覓中。

(中國時報)

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