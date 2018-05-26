台塑允建橋無下文 挨批裝肖維

2018年05月26日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑2014年允諾建造雲林麥寮六輕園區連結雲2線道跨隔離水道橋梁，多年來無下文；而橋梁兩端的連結道路，首期工程即將完工，立委蘇治芬痛批根本是對麥寮人「裝肖維」，更可笑的是有候選人拿不存在的東西當政績，要求工業局督促台塑守信。

蘇治芬指出，六輕重型車每天往來穿梭雲林縣沿海數鄉鎮數千車次，形成移動式汙染源，4、5年前曾答應過地方要建造跨越六輕隔離水道的橋梁，連接雲2號鄉道，讓重型車可以避開村落，為此公路總局早將第一期道路工程款1億多元撥給地方，雲林縣府配合款數千萬元發包施工並即將完成，卻形成有路無橋的荒謬奇景。

蘇治芬質詢工業局是否接到台塑的設計圖或預算書？工業局長呂正華坦言沒有。蘇治芬表示，眼看第二期道路工程也要開始，公路總局要求確認台塑是否要興設該橋梁，以做為撥款闢路的依據，預算書圖竟然迄今都沒個影，根本把麥寮人「裝肖維」。

「請不要再欺騙雲林人了！」蘇治芬要求工業局督促台塑履行承諾。呂正華表示會再向台塑了解情況。

麥寮鄉長許忠富表示，雲2線道寬達24米以上，十分寬敞，可直通到台西和麥寮交界的蚊港橋，目前六輕雖有3條聯外道路，但每天上下班依舊塞車嚴重，這條新路一旦開發完成，將是六輕南側的主要幹道，至少可紓解六輕一半車潮，希望能加快腳步完成。

台塑六輕主管指出，照理說工業區道路或橋梁應該由政府來做，據了解，連接雲2線的橋梁，總公司已斥資1200萬元規畫中。

(中國時報)