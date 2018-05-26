台塑允建橋無下文 挨批裝肖維

雲林縣雲2線是要通往六輕工業區的重要聯外道路，台塑承諾建造跨越隔離水道的橋梁若未能兌現，將影響第二期工程進行。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

台塑2014年允諾建造雲林麥寮六輕園區連結雲2線道跨隔離水道橋梁，多年來無下文；而橋梁兩端的連結道路，首期工程即將完工，立委蘇治芬痛批根本是對麥寮人「裝肖維」，更可笑的是有候選人拿不存在的東西當政績，要求工業局督促台塑守信。

蘇治芬指出，六輕重型車每天往來穿梭雲林縣沿海數鄉鎮數千車次，形成移動式汙染源，4、5年前曾答應過地方要建造跨越六輕隔離水道的橋梁，連接雲2號鄉道，讓重型車可以避開村落，為此公路總局早將第一期道路工程款1億多元撥給地方，雲林縣府配合款數千萬元發包施工並即將完成，卻形成有路無橋的荒謬奇景。

蘇治芬質詢工業局是否接到台塑的設計圖或預算書？工業局長呂正華坦言沒有。蘇治芬表示，眼看第二期道路工程也要開始，公路總局要求確認台塑是否要興設該橋梁，以做為撥款闢路的依據，預算書圖竟然迄今都沒個影，根本把麥寮人「裝肖維」。

「請不要再欺騙雲林人了！」蘇治芬要求工業局督促台塑履行承諾。呂正華表示會再向台塑了解情況。

麥寮鄉長許忠富表示，雲2線道寬達24米以上，十分寬敞，可直通到台西和麥寮交界的蚊港橋，目前六輕雖有3條聯外道路，但每天上下班依舊塞車嚴重，這條新路一旦開發完成，將是六輕南側的主要幹道，至少可紓解六輕一半車潮，希望能加快腳步完成。

台塑六輕主管指出，照理說工業區道路或橋梁應該由政府來做，據了解，連接雲2線的橋梁，總公司已斥資1200萬元規畫中。

(中國時報)

京元員工背看板進香 感動老董 毒蟲擄鴿 保育大冠鷲也不放過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。