美日不會為台灣與大陸為敵

2018年05月26日 04:10 中國時報 主筆室

布吉納法索宣布與台灣斷交，蔡總統發表措辭嚴厲的聲明，譴責大陸挑戰台灣的底線並聲稱將不再對大陸忍讓。陸委會隨即宣布，即日起嚴審大陸官員訪台申請，黨政人士亦放話，將在「經濟與安全上對大陸實施反介入」。看來經過幾次斷交事件後，本想大事化小的蔡政府，這次終於感到痛，也意識到「現狀已不能維持」。

可惜，面對外交空間緊縮及隨之而來的經濟邊緣化，這份聲明不但不能讓人民產生信心，民眾看到賭氣的蔡總統繼續沿著錯誤路線前行，反而更擔心將因蔡政府的頑固跟著賭上自己的前途。

蔡總統在聲明中說，這次斷交「充分顯露出大陸的不安與缺乏自信」，她還指責「大陸玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係」，台灣「不會與大陸進行金錢外交的競逐」。但我們同時看到，來台訪問的索羅門群島總理直白地要求台灣幫助其完成運動會的基礎建設。對此蔡政府只能以「幫助他們各方面的發展」為由帶過，但卻無法說服國人，這種金援外交跟大陸的所謂金錢外交有何區別？

事實上，針對布吉納法索與台灣斷交，蔡政府可能反應過度，因為布國與台灣斷交，大陸並未立即與其建交。這次斷交與之前的多明尼加不同，而與較早前的的甘比亞類似，應該是布國的自主決定，而非大陸的操作，但這恐怕才是蔡政府更大的警訊。

如果布國真的是主動尋求與大陸建立外交關係，甚至不惜在未得到大陸承諾的情形下，就先行與台灣斷交，這代表大陸對該國的吸引力和影響力已經不言自明。這顯然是蔡政府不願意面對的真相，在當前國際社會發展的趨勢下，沒有哪個國家可以與大陸長期疏離，在這種情況下，台灣的其他邦交國陸續選擇棄台投陸，不過是時間早晚的問題。

這也再度提醒蔡政府，馬政府時期兩岸外交能夠休兵，除了馬政府堅持九二共識的基本前提外，也與大陸的自我克制息息相關，各國本就有強烈的動機與大陸建交，正是大陸基於兩岸關係大局，採取冷處理。這無疑是大陸對台灣釋放的善意，可惜蔡政府一直視而不見，不僅沒有對大陸給予正面回應，反而還不斷宣揚自己所謂的善意，這些看在大陸眼裡，當然感受不到絲毫誠意。

當然，很多台灣人會傲慢認為，這些邦交國對台灣沒什麼意義，只要跟主要國家特別是美、日維持好實質關係，就完全可保證台灣的國際存在。他們也認為，當前國際社會對大陸深感疑慮，許多國家特別是美國，已開始從嚴限制、平衡大陸對台的「蠻橫」作為。在蔡總統的聲明中，她甚至認為，大陸加快對台施壓的步調是因為「台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展」，大陸此類作為「無助於化解國際社會對大陸的疑慮」。蔡政府的邏輯似乎是，大陸已被國際社會孤立，台灣面對大陸的「打壓」，將得到國際社會的大力支持。

但稍微有些國際局勢常識的人，恐怕都不會對這套說辭表示樂觀，因為我們都知道，大陸與世界各國，包括美、日兩國，雖然在許多問題上存在爭議，甚至常出現衝突，但不能否認的是，大陸與美國有著十分緊密的互利關係，中日關係也正在積極改善。美中關係或日中關係只會受彼此的國家利益而牽動，不會因台灣因素而改變，更不會為台灣與大陸為敵。如果台灣要將自己的前途命運寄望於自我想像的國際有利局勢，只能是掩耳盜鈴。

事實上，當前國際局勢特別是東北亞局勢正處於深刻變動中，原本向好的半島局勢風雲突變，川普正式取消與金正恩的會晤，後續半島局勢何去何從，大陸與美國將如何互動，以及台灣將受到何種影響，都還是未定之數，蔡政府若真有心在地緣政治中為台灣謀求更大優勢，就應該採取謙虛謹慎的態度，與各方展開互動，而不是一味押寶一方，徒然讓台灣失去戰略轉圜空間。

蔡政府錯誤的戰略選擇將把台灣一步步帶向兩岸動盪、經濟緊縮的泥沼。一旦台灣陷入危機，有權有勢者可以很快逃離，一般大眾卻要為政客的不負責任埋單。政客可以賭氣，人民只能跟著賭命嗎？

(中國時報)