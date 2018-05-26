吳茂昆臉皮夠厚

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中國時報
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上月中旬，行政院長賴清德宣布吳茂昆接任教育部長，學界一片錯愕，因吳茂昆不論擔任國科會主委或東華大學校長期間都爭議不斷。經1個多月的驗證，吳茂昆臉皮之厚，歷任教育部長無人能比。

吳茂昆上台的第一要務就是執行「拔管」，讓管中閔當不了台大校長。階段任務完成，吳本身比管中閔更嚴重的兼職等不法事證，逐一被攤在陽光下檢驗。吳還宣稱：「我是個沒做過錯事的人」、「只要被發現有任何不法就下台！」

言猶在耳，吳茂昆涉不法事證包括在東華大學校長任內沒向教育部報核，就兼任慶富董事長陳慶男的「陳水來文教基金會」董事，情節與管中閔在台大任教兼任台哥大獨董雷同。法務部次長蔡碧仲回應立委答詢時就表示「吳茂昆違法不代表管中閔也可以違法」。

蔡碧仲的回應等同認證吳茂昆違法，行政院發言人徐國勇立即腦筋急轉彎幫吳護航，搬出闖紅燈被抓到就要罰的概念，硬拗成「對管中閔來說，不可以用別人的違法，來主張自己的違法就是正當。」

吳茂昆有行政院發言人護航，部長大位坐得更是穩當。立委柯志恩又揭露，吳2005年擔任國科會主委時，違法參加大陸蘇州的科技論壇，儘管立委舉證歷歷，並問吳茂昆要不要兌現諾言下台，吳竟改口「那要看院長要不要我下台？」

教育是百年大計，教育部長的言行是全國師生學習的標竿，如今教長嚴以審人、寬以待己，即使一再被民代挖出不法事證，就是一副嘻皮笑臉回應，毀諾也不當一回事，真是史上最厚臉皮的教育部長！

(中國時報)

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