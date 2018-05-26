2018年05月26日 04:10 中國時報 卓亞雄

蔡政府的官員愛刻意隱匿事實、粉飾太平、報喜不報憂，甚至漠視危機，讓民眾時常得面對突來的晴天霹靂，現在好像變成了施政常態。當政府連起碼的誠信都沒有了，人民最終會以選票表達憤怒。

24日我國遭西非布吉納法索斷交，蔡總統帶著國安團隊一字排開，試圖傳遞被斷交的錯愕，也強力譴責老共粗暴的行徑。國人不解，外長吳釗燮23日才在立法院說「與19個邦交國情誼沒問題」；5月初與多明尼加斷交時吳釗燮也說過同樣的話；等布國斷交訊息傳來吳釗燮便改口說，「4月布國不接受蔡總統到訪時即覺得不穩」，外館也曾通報。既然如此，之前為何要隱匿事實。

兩岸關係緊繃，大陸打壓台灣不只有官方斷交，影響更深遠的是抵制台灣產品。最近傳得沸沸揚揚的拒吃「台獨水果」，農政單位必須繃緊神經，不能視而不見。當令的金鑽鳳梨是指標，過去台灣1支百元左右，今年跌到4、50元，為什麼？沒錯，「台獨水果」大陸拒買，外銷不出去自然跌價。

報載剛從大陸回來的水果商說，「以往10公斤裝的一箱金鑽可賣200元人民幣，到多少賣多少；今年降到50元人民幣，大陸商人還過門不入」。農政官員竟然出面「駁斥」此報導，要求媒體更正。官員該有警覺，一旦台灣水果被加入民族意識的元素，將造成所有銷大陸的台灣產品遭重擊。南韓就因部署薩德系統，遭大陸全面抵制南韓的商品、韓劇、藝文活動，樂天超市就這麼關掉了。

今年南部旱象極為嚴峻，但官員卻得意地宣稱「達成長官不限水的指示」，心態匪夷所思。1月迄今，南台灣降雨不到200毫米，水庫只出不進，坐吃山空，6月若空梅，颱風季又晚到，到時官員怎麼變出水來？

此刻最關鍵的應對是節水，讓國人知道水情極度嚴峻。但水利單位的水庫資訊幾乎全是供水正常的藍綠燈號。談開發伏流水這類的大計畫無法解決眼前的苦旱。官員若不及時展開節水行動，難道坐等大規模限水來臨，直接給民眾一個晴天霹靂嗎？

前年民眾警覺到空氣品質「紫爆」的頻率增加迅速，環保署乾脆就改掉計算方式，新的空氣指標AQI計算不再有紫爆，可是民眾察覺空氣更糟了。才熟悉PM2.5的可怕，又冒出更細微的PM1.0漂浮，還有光化煙霧、臭氧2次加工汙染物等汙染，但環保單位竟然還說得出「空品改善提前達標」？

不論是斷交、旱象、空汙、缺電等出問題的施政，都影響人民的權益和生活，作為「人民的公僕」，蔡政府有責任誠實告知國人真相，人民也才會當政府的後盾，同心協力來面對困難；若政府連最起碼的誠實、透明、滿足人民知的權利都不願做，一個黑箱之後，再以更大的黑箱試圖覆蓋，結果只能飲鴆止渴。等到真相暴露的一天，失去人民信任的政府就不可能再挽回民心了。

(中國時報)