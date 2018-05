非洲唯一邦交國還能撐多久

2018年05月26日 04:10 中國時報 嚴震生

布吉納法索24日宣布終止與我國復交後20多年的邦誼,此後,史瓦帝尼(舊稱史瓦濟蘭)成為我國在非洲唯一的邦交國。

西非內陸國的布吉納法索原是法屬殖民地,1960年獨立,原名為上伏塔,1983年發動軍事政變的民粹領導人桑卡拉在上台後,將國名改為布吉納法索,意思就是「正直人的國度」(Land of the Upright Men),或是「誠實人的國度」(Land of the Honest Men),有時我們也將她譯成「君子的國度」(Land of the Gentlemen)。

桑卡拉在1987年另一場軍事政變中喪生,接替的龔保雷沿用布吉納法索的新名,並在1994年與我恢復邦交。2014年他因延期總統任期,遭到人民抗爭、軍方抵制而被迫下台。之後過渡政府舉行多黨民主選舉,前總理卡布雷當選總統。當時台灣還鬆了一口氣,因卡布雷是兩位候選人中比較熟悉台灣者。隨後我們的外交官也非常努力維繫這層關係,然而仍無法抵擋國際政治的現實。

布國的人民誠如國名,是相當正直及誠實的。相較鄰近的塞內加爾及奈及利亞,一般非洲人都對布國存有正面印象。基於此,當她選擇在蔡總統執政兩周年後不到1周就與我斷交,而斷交後的第2天就是台灣舉行「非洲日」的時間,實在讓民進黨政府顏面盡失。即使這個時間點可能操之於北京,但布國不可能不知5月初才有多明尼加與我斷交,她有需要急於做出這個決定嗎?這樣還能被稱為君子的國度嗎?

布國是我邦交國中人口最多的第1大國,有人擔憂可能會出現骨牌效應。由於我國大多數的邦交國在拉丁美洲及太平洋群島,而非洲現在僅剩史瓦帝尼一國,

因此與其擔心美國聯邦參議員魯比歐所提出的巴拉圭,或是先前傳出外交鬆動的海地,還是長期在我們雷達上的梵蒂岡,都不如先觀察史瓦帝尼的動向。

儘管蔡總統4月初剛訪問過史瓦帝尼,但在「君子之國」離我而去後,我們也不能對史國掉以輕心。今年9月即將在大陸舉行的「中非合作論壇」是一個相當重要的指標。有別於中國大陸與拉丁美洲的論壇是包括我國邦交國在內的所有拉美國家都是其成員,中非合作論壇將台灣的邦交國排除在外。在中非合作論壇舉行元首高峰會時,史國國王恩史瓦帝三世眼見所有非洲國家領導人都能與會,難道會繼續堅持與我保持邦交嗎?

在聖多美普林西比與我斷交後,本人曾在《中國時報》撰寫〈非洲外交會被剃光頭嗎?〉專文,當時還認為兩個邦交國至少是複數。但在大陸外交部長王毅今年提出希望在中非合作論壇能夠有全家福的相片,而布吉納法索也做出與我斷交的回應後,令人憂慮史國和我國的邦誼還能維持多久?(作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員)

(中國時報)