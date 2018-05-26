川金會破局 金正恩不對撞

2018年05月26日 04:10 中國時報 謝志傳

美國總統川普24日寫信給北韓領導人金正恩，取消原定6月12日舉行的「川金會」，全球震撼。但金正恩並未翻臉，還表示北韓願意隨時與美國展開會談。因此，此次「川金會」破局不代表以後美朝領導人無法會面，原因應是目前會面的時機尚未成熟。

首先，美國歷任總統皆無法與北韓領導人見面，川普何嘗不想創造歷史呢？因此當初他爽快答應川金會。可惜美國與北韓針對去核化議題至今無法達成共識。川普與金正恩見面時理應達成某種協議，而非是為了討論朝鮮半島去核化的步驟，否則川金會極容易不歡而散，屆時朝鮮半島又將再陷入危機。

再者，金正恩之前瘋狂進行核試，使得朝鮮半島戰雲密布，全球幾乎認定戰爭已迫在眉睫。但金正恩利用平昌冬奧扭轉局勢，創造了南北韓領導人在板門店的見面條件，同時利用訪問北京替自己買了保險，把中國拉進棋局中。川普面對金正恩這樣的對手，如果沒有十足的把握或是事先已取得重大進展之下，貿然與金正恩見面很有可能著了金正恩的道，所以川普認定時間尚未成熟，先行主動取消川金會。

此外，南北韓峰會後，兩韓關係大幅改善。在多國媒體見證下，北韓於當地時間24日上午11點，陸續炸毀豐溪里核試驗場的坑道及地面建物。儘管現場只有記者在場，沒有核子設施專家陪同，北韓是否真正炸毀核試驗場的坑道令人存疑，但至少北韓的確遵守南北韓峰會的承諾，朝鮮半島局勢不至於出現太大變化。

只是川普難以捉摸的態度，在此次取消川金會中再次展露無遺。川普跳針式地稱美國軍隊是最強大的軍隊且備戰中；北韓對此卻未針鋒相對，反而說願意給美國時間與機會。這代表川金會仍未破局，只是時機尚不成熟，朝鮮半島局勢應不至重回劍拔弩張的態勢，只要北韓與美國仍願意透過協商找出解決之道，和平仍有望。

美中貿易大戰尚未停歇，中、美持續在朝鮮半島事務上角力，東北亞局勢有待觀察。但對台灣而言，最重要的還是改善兩岸關係，以免遭致雪崩式的斷交潮。5月台灣就連失多明尼加和布吉納法索兩個邦交國，這是對蔡政府很大的警訊。兩岸關係若持續惡化，台灣所有層面皆會受到影響。民進黨全面執政才兩年，因拒絕承認九二共識對台灣產生的經貿、外交、國防等方面的衝擊已令台灣愈來愈難以承受。

蔡政府應學習北韓金正恩彈性靈活的外交手腕，面對緊張的兩岸關係，不應放棄可能的溝通、對談的機會，為了找出一條台灣的活路，應理性考量，調整政策或策略，而不應一味往對撞的死路上前進，無視國家整體利益。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)