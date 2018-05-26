2018年05月26日 04:10 中國時報 劉心月

教育部長吳茂昆上任以來，言行讓人嘆為觀止，甚至如政務委員林萬億說的，大家都受到了驚嚇，因為吳茂昆創下許多政壇與學術界的紀錄，可謂前無古人。

首先，他窄化了政務官的權責。日前吳茂昆說會考成績要連結升學和工作，嚇壞一堆人，但他也無所謂。因為吳茂昆知道自己是「任務型教育部長」，上台只有一件事要做，就是拔管，其他的一概不懂、也不必懂。

其次，他改寫了政務官的臉皮厚度。近幾年來，網路鄉民會幫有「特殊貢獻」的政治人物創造專屬的成語，以留芳萬世。如賴清德的「賴神勸童」，是比喻自己造的孽，事後還假惺惺；還有黃國昌的「國昌假哭」，是指有一種人什麼都沒做，但最後會用假哭來展現參與感。而吳茂昆一句「我是個沒做過錯事的人」，讓台灣又增加了一句新的成語「人非茂昆，孰能無過」。意思是指一個人無恥至極、渾然天成，對自己的過錯，完全無感。

第三，他折損了諾貝爾獎的光環。吳茂昆曾被提名諾貝爾物理獎，然而他卻讓人清楚看到，一個人的人格道德與學術成就可以毫不相關。

其實台灣早前即有一位搞砸了教改的諾貝爾獎得主，以及目前因涉嫌貪汙被起訴的準諾貝爾獎被提名人，讓不少國人對諾貝爾獎的崇高地位感到困惑。但吳茂昆連172萬元的講座教授獎助金都要溢領，讓人感嘆，哪有諾貝爾獎被提名人的「格局」是這麼小的啦。傳出去，恐怕連諾貝爾本人都要哭了。

吳茂昆早該下台100次，但留著這種政治活寶不下台，其實是在野黨的利多。（作者為作家）

(中國時報)