台泰首次共打 斬手34詐欺犯

2018年05月26日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

警方查扣到現金173萬6800元、手機、銀行存摺、金融信用卡等贓證物。（林郁平攝）

以25歲男子黃雋夫為首的詐欺車手集團，專門與詐騙泰國民眾的機房合作，派遣車手跨海到泰國或在國內提領贓款。泰國警方警覺到該國詐騙犯罪日益猖獗，立即啟動「台泰共打機制」，首次與刑事局同步進行大規模的「跨境斬手行動」。這波行動，警方在國內逮捕黃嫌等21人、在泰逮獲13名台籍車手，一舉瓦解該車手集團，刻循線擴大偵辦中。

首腦︰抓我的人還沒出生

國內詐騙集團近年逐漸將詐騙目標轉到泰國、日本等國民眾，泰警自去年9月起，陸續逮捕多名在當地ATM提領贓款的台籍車手，發現犯案頻率激增，立即依「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」，與刑事局合作偵辦，且在去年底仿效我方成立打詐中心，嚴打電信詐欺犯罪。

警方調查，混跡台南市安平區的黃雋夫，為當地不良聚合分子，吸收許多青少年加入詐欺車手集團。黃嫌從車手做起，去泰國「深造」過後，搖身一變成幹部，再以招待旅遊名義，不斷帶新車手到泰提領贓款。警方在監控過程中，發現黃嫌竟在群組內嗆聲「要抓我的人，還沒有出生」，行徑相當囂張。

招待旅遊 帶新手提款

台泰警方經交換情資，今年初展開收網行動，除在馬來西亞及杜拜破獲2個詐騙機房，逮捕6名台嫌及24名泰嫌外，並針對與該機房合作的車手集團，發動2波拘搜行動。1月底先在國內拘提11名嫌犯；本月22日再逮8嫌到案，查扣現金173萬多元、銀行存摺、人頭帳戶及其他詐騙提領文件等贓證物。

凍結1.2億泰銖犯罪所得

黃嫌與另名嫌犯林昱成得知同夥被捕，前天企圖從高雄小港機場搭機逃往韓國，仍遭專案小組緝捕歸案。加上泰警逮捕到的13名台嫌，該車手集團共有34人落網，成果斐然。

此次跨境斬手行動，是台泰簽訂共打協議以來，兩國警方首次大規模同步進行掃蕩，泰方24日指派泰國皇家警察觀光警察總局副總局長，兼打詐中心執行祕書蘇拉契少將，率調查團來台參加專案會議。

蘇拉契昨日在聯合破案記者會中說，在與我方長期合作打詐下，已從所有嫌犯處凍結1.2億泰銖犯罪所得，目前已歸還2000萬泰銖給100多位被害人，並持續找尋被害人返還中。強調未來雙方將持續加強打擊電信詐騙、毒品等跨國犯罪，宣示打擊犯罪的決心。

(中國時報)