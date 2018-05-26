廢銀聯卡露餡 洗車場洗錢11億

2018年05月26日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

「真沒想到竟因亂丟垃圾，而事跡敗露！」38歲男子賴康維，結合天道盟太陽會楊梅分會長盧德威，共組詐騙轉帳洗錢機房，不時更換據點躲避查緝。警方年初獲報有人將大批大陸銀聯卡、U盾丟棄垃圾桶內，循線展開追查，將賴嫌等10人拘提到案。初估該集團短短3個月，已幫海外詐團洗錢高達人民幣2億5100多萬元、約台幣11億元，將持續擴大偵辦。

今年1月間，有民眾在台南公園停車場內垃圾桶，發現5、60張大陸銀聯卡、U盾及4支手機等物品，察覺有異報警。警方研判應是詐騙集團轉移陣地時隨意棄置，立即組成專案小組。

警方調查，該集團在春節過後，搬遷到桃園楊梅一處連棟透天厝內，為掩人耳目，1樓還佯裝成洗車場，但警方監控發現，怎麼每天都是洗同一輛車，不見其他客人上門！經深入追查，發現賴嫌充當金主，與有幫派背景的盧嫌合作，在樓上設立轉帳洗錢機房。

桃檢檢察官葉益發23日親自指揮警方攻堅，賴、盧2嫌雖跳到隔壁棟、企圖從鐵捲門隙縫中，以匍匐前進開溜，但仍遭警方制伏逮捕；還有女嫌情急將U盾藏在胸罩內，也被員警聽到發出異聲當場識破。

警方共查扣現金580餘萬元、電腦、U盾56個、手機35支、帳冊、空氣長槍2枝、鎮暴槍1枝、監視器等贓證物，並查扣嫌犯的賓士等4輛高級房車、休旅車。

檢警清查，該集團至少幫8、9個詐騙機房提供人頭帳戶洗錢，從今年2月起迄今，非法洗錢高達11億元，從中獲取5-10％不法利益，但嫌犯矢口否認，辯稱從事地下賭盤。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。

(中國時報)