網購隱形偵探 數百人監控另一半

2018年05月26日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

韓劇《我的大叔》翻版！調查局台南市調查處破獲兩岸三地最大的手機木馬程式販售網站「隱形偵探」，清查發現有數百人透過該網站購買手機木馬程式，監控配偶或情人動向。調查人員除查獲從用戶進而參與經營網站在台唯一代理人龔姓女子，還扣得客戶名單，訊後依妨害電腦使用、妨害秘密及違反洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

市調處提醒，販售手機木馬程式及利用該程式竊取他人通信紀錄者，分別觸犯刑法妨害祕密罪，可處5年以下或3年以下有期徒刑，請民眾不要任意安裝來路不明的App，並尊重他人使用手機秘密通訊的權利，以免觸法。

市調處指出，隱形偵探網站2014年在台註冊後，4年來已有數百人購買手機木馬程式，買家可先行試用5次、每次2天；待試用滿意，再以現金或點數購買使用權限，首月繳費3000元，第二個月起減為2000元。

市調處說，隱形偵探網站宣稱提供的手機木馬程式，可以竊取被害人手機內的簡訊、通話紀錄、GPS定位、多媒體、通訊錄、行事曆及Line、WeChat等通訊App內容。購買民眾，多半都是想要監控配偶或情人，想得知對方在哪裡或與何人互動？以消弭自己的不安全感。

市調處22日先搜索高雄市林園區、小港區龔女相關處所，再循線到屏東縣東港鎮逮捕「隱形偵探」網站、台灣代理人37歲龔姓女子，當場查扣手機、客戶名單，還向銀行申請凍結龔女收受買家購買木馬程式使用權限的金融帳號。

偵訊中，龔女坦承，自己原是木馬程式的買家，後因經濟困難，才以每個月1萬元的薪酬，提供台灣帳戶給網站經營者，進而成為代理人，還不定期到大陸與上游經營者會面及提款，甚至在大陸開立其他金融帳戶供對方使用，近2年共收取數百萬元的營業所得。

(中國時報)