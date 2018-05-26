300鄉民激憤 砸凶嫌屋、包圍警所

楊嫌收押後，不知情群眾還在楊男住處撒冥紙。（鐘武達翻攝）

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中國時報
／彰化報導
25日檢方解剖相驗，又有近40人聚集彰化殯儀館。（吳敏菁翻攝）

錯用正義！彰化縣田尾鄉傳出楊姓姨丈狠心凌虐5歲女童致死案，網路誤傳已被收押的楊嫌獲交保，憤怒鄉民透過網路號召，集結近300人前往楊嫌住處撒冥紙、狠砸桌椅等，甚至包圍警所要人；25日檢警排定解剖女童遺體，也有近40人集結在彰化殯儀館外，幸警方事先派駐大批警力盤查、蒐證，才未釀衝突。

承辦檢察官蔡勝浩強調，未查明真相前，不會隨意對楊嫌做交保處分，呼籲所有網民保持冷靜。對於不理性民眾行為，已指示警方蒐證，一切依法究辦。

24日晚間28歲邱姓搬運工剛下班，就在臉書開直播，以「交保？集合集合，出發抓人…」號召大批來自嘉義、台南等各地網民，在楊嫌的田尾住處外不斷叫囂、撒冥紙；21歲吳男、30歲黃男更手持棍棒衝入屋內砸毀門窗、桌椅等物品。

警方出動快打部隊到場制止，並緊急將獨自在家的楊母安置在田尾分駐所內，群情激憤的民眾轉而包圍分駐所，沿路還燃放鞭炮引發巨響，在警方說明楊嫌並未交保，還收押在看守所後，人潮被強制驅離，至凌晨1點多才完全散去。

北斗警分局偵查隊長楊昭賢表示，邱男到案後坦承開直播，不知會引發嚴重後果、深感懊悔，警方訊後請回，並依刑法妨害秩序罪章的「煽惑他人犯罪」函送；吳、黃兩人也承認因一時憤慨衝進楊家，楊母提告後，依侵入他人住宅、毀損等罪嫌函送法辦。

楊昭賢說，女童遭虐死案從22日案發、翌日女童死亡、到檢方相驗、解剖，都由蔡檢一路指揮主導，警方所有的蒐證影片、網路擷取畫面，都將併案交由檢方統一指揮偵辦。

(中國時報)

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