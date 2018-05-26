徐懷鈺爆乳飆歌自虧玻璃心

2018年05月26日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

徐懷鈺（右）隔20年終於一償宿願和任賢齊攜手唱〈水晶〉。（蘇蔓攝）

徐懷鈺25、26日在台北國際會議中心舉辦「只為鈺見你」演唱會，作為出道20周年的紀念。開場她穿上性感帥氣兼具的紅色連身褲裝大秀事業線和美腿，接連以招牌歌〈妙妙妙〉、〈飛起來〉、〈向前衝〉又唱又跳瞬間炒熱現場氣氛，她問台下粉絲是何時迷上她，一聽到「國小」的回答時，徐懷鈺撒嬌說：「你們真是傷透了我的心。」

徐懷鈺2016年歌曲〈Oh My〉MV找來法籍男星法比歐演出，未料她不滿被說「ㄈㄈ尺」（Cross Cultural Romance，異國戀之貶義詞），將後續宣傳全腰斬，還譏媒體：「你們才玻璃心吧！」反被前公司同事嗆：「你才玻璃心。」鬧出不少風波；她昨在唱〈Oh My〉時不忘幽自己一默，先問歌迷：「你們知道我的心是什麼嗎？」隨後自嘲：「是玻璃心，這是句號，代表要聽下一首歌了。」

開唱小賺400萬

她曾預告會找來「大叔和歐巴」級嘉賓，首場果然找來51歲的昔日滾石師兄任賢齊站台，對唱1998年經典曲〈水晶〉。她昨在台上激動和任賢齊相擁，哽咽說一直很想跟他重現這首歌，「我們不管任何節目都無法合體，這是20年後第一次，終於可以唱我們的歌。」也表示：「一個人唱〈水晶〉真的很孤單，想在一起唱又沒時間跟機會，終於在20年後，因為你們才能把小齊哥找回來。」任賢齊也笑說：「當年我第一次演唱會在這，就是找她當嘉賓，現在很開心來當妳的嘉賓。」

徐懷鈺2場演唱會票房共計吸金約1404萬，成本1000萬，小賺400多萬。她昨演唱〈叮咚〉時，有一句不慎唱落拍，隨後唱到〈暑假〉時則搶拍，麥克風也出狀況，工作人員還立刻衝上台幫她換麥克風，但全場死忠粉絲仍報以熱烈的歡呼回應。

曾之喬低調到場

她上回開唱於2015年，但規模較小，這次是她出道以來首次舉辦的大型售票演唱會，每天忙到深夜，還因背歌詞的壓力緊張到無法入睡。而她也為演唱會積極瘦身，在VCR曝光這陣子只能吃生菜、水果餐。昨包括曾之喬，及曾和她合作過節目的康康、「浩角翔起」成員阿翔，均低調到場欣賞。

(中國時報)