張立昂慶生超人內褲上身

子閎（左）昨獻吻，壽星張立昂裝沉醉表情逗趣，中為葉星辰。

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中國時報
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張立昂（右）昨把收到的超人內褲作勢套頭上，眾人笑翻。（洪秀瑛攝）

周日偶像劇《三明治女孩的逆襲》25日在台中主景拍攝，提前為將滿35歲的張立昂慶生，張立昂被劇組惡整險招架不住，他一早收到假劇本，被騙臨時要和葉星辰加拍床戲，因為無法事先準備，緊張到六神無主，同門的劉奕兒又突然現身，讓他嚇傻，直到收了葉星辰送的超人內褲才露出笑容，現場甩偶包，當眾拿小褲褲比畫，一度還想用內褲套頭。

談到生日願望，個性很ㄍㄧㄥ的張立昂把工作擺第一，「今年對我來說很重要，陸續推出音樂作品，希望可以出專輯。」現在全心放工作上，感情則是「沒多想、順其自然」。他前女友邵雨薇前陣子也在台中拍戲，他表情尷尬說，在台中沒碰面，各忙各的，也沒約吃飯，苦笑：「我平常都吃劇組的便當。」強調和她只有偶爾傳訊息互相打氣。

葉星辰2選1為難

SpeXial成員子閎戲裡演花心男，外表痞痞的，其實他把角色設定是處男，戲外也是？24歲的他直爽回說：「我現在如果說我是處男，我會下地獄，這謊言太騙了。」引來一陣大笑。他對SpeXial團長宏正離開抱以祝福，會有退團潮？他似乎預告：「以後等大家合約到了就會開始，可能明年吧。」也強調團體精神會一直存在。

葉星辰劇中周旋在張立昂和子閎之間，2男會選誰？她為難說：「我選擇睡覺，太難選了。」若生活中遇到競爭者，張立昂說：「若是心儀的對象，我會主動出擊，不在意女生耍點小心機。」子閎會當機立斷放手，不談勉強的感情。該劇粉絲頁近來舉辦網路票選「觀眾心目中的最佳男友」，目前張立昂暫領先，子閎笑說：「大家都出來混的，沒必要翻臉，還是朋友啦。」

劇中場景搭建用心

鄭家榆和一票年輕演員打成一片，喜歡用星座論點和大家培養感情，張立昂是雙子座，她直言：「我私下是很討厭欲擒故縱、花心的雙子座男生，可是他們一旦認定就視為終身對象，我也不欣賞天秤座。」劇組選在台中市區取景，耗資超過850萬，搭建裝潢劇中主要場景三明治店與辦公室，觀眾看了播出後超有感，直說這部戲用心，想在劇中場景裡工作。

(中國時報)

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