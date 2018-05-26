費里曼遭16人指控性騷擾

摩根費里曼曾拿過奧斯卡、金球獎，卻因性騷擾控訴晚節不保。（美聯社）

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中國時報
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80歲美國影星摩根費里曼（Morgan Freeman）昨被美媒CNN踢爆疑似騷擾多名女性，指控者多達8名，另有8人證實他們目睹現場，16人共同描述摩根在各種公開場合，包含片場、公司及宣傳電影過程中的不當行為。摩根隨即公開道歉，仍引發合作公司關注，由摩根發聲的運聯VISA信用卡廣告將全數下架，就連美國演員工會也表示不排除撤銷年初頒發給他的終身成就獎。

摩根曾在《王牌天神》演過「上帝」，形象正直，如今卻爆發負面消息。去年上映的電影《瀟灑搶一回》中一位年輕製片助理，控訴摩根故意把手放在她背部並撫摸，「他還不停掀我裙子，並問我是否穿內褲。」最後還是在另一位演員亞倫阿金（Alan Arkin）阻止下，摩根才尷尬停手。

4位女劇組工作人員控訴摩根在工作場合讓女性感到不自在，還有2人被強迫接受非自願的接觸，另有3人認為摩根總是公開評論女性衣著和身材。受害者包含CNN娛樂記者，她表示當時身懷六甲，摩根在擠滿人的房間裡握她手上下打量，並說出「我真希望我在裡面」、「妳好熟！」當下攝影機甚至還開著。

第一時間致歉

摩根雖立即發表道歉聲明：「任何認識我或和我一起工作過的人都知道，我不會刻意冒犯別人或故意讓人覺得不安。我向感受到不舒服或不受尊重的所有人致歉，這絕非本意。」但聲譽已嚴重受損。

(中國時報)

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