亮哲Hold肌塊擋女兒桃花

女兒一在旁吶喊，亮哲（左）立刻渾身是勁破關腕力機。

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中國時報
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亮哲25日出席電影《冠軍大叔》「阿秋霸」千人斬造勢活動，他和片中角色都是愛家好男人，還和主角馬東石同樣練就壯碩肌肉，他看過馬東石不少作品，欣賞對方展現鐵漢柔情的反差感，昨帶著女兒小菩與小緹組成的最萌應援團力挺該片，他在女兒加油聲中成功挑戰腕力機，他表示女兒陪著打籃球時也會在旁應援，看到贏球還會大讚：「爸爸好帥！」他已立志要維持身材直到女兒16歲，「騎著重機去接小孩！」帥過其他覬覦女兒的男人。

亮哲說女兒是他的健身教練，他一蹲下，2人就會自動跳進臂彎讓他舉起，看他做仰臥起坐或伏地挺身也會爬到他身上，他笑說：「一開始女兒只有10多公斤，現在已經20幾公斤。」不知不覺中增加健身強度。不過他因打球和健身留下不少傷，半年前左肩受傷，為維持臂肌只能持續鍛鍊，但得經常跑醫院復健，也讓他直呼：「不再拍下一本寫真集了！」開玩笑說未來改出親子書。

在家地位低

家中有老婆和女兒三娘教子，亮哲坦言地位低，他只會在孩子失控時當黑臉。女兒昨在台上絲毫不怯場，他表示2人很有表演慾，曾在別人婚禮衝上台搶麥克風高歌，他不會刻意推女兒進入演藝圈，但偶爾一起出席活動，讓她們體驗爸爸工作不只是台上光鮮，還有背後的付出。《冠軍大叔》6月15日上映。

(中國時報)

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