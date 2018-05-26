馬志翔斷聯舊愛「未來比較重要」

2018年05月26日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

馬志翔（左）劇中和陽靚有段曖昧情。

馬志翔因電影《KANO》成為億萬票房導演，過去性格衝動，現在蛻變為幽默又成熟的男人。（粘耿豪攝）

馬志翔當年與江祖平、周幼婷、李佳穎因戲生情，每段戀情從交往到分手都是焦點，他原本就受不了八卦纏身，坦言不愛看娛樂新聞，分手後自然也忽略前女友們的各種消息，他義正言辭地說：「我為什麼要讓過去影響我，未來比較重要吧。」40歲的他找到歸宿，今年10月將迎娶交往3年、28歲的圈外女友，現階段婚事擺中間，計畫執導的新電影暫擱兩旁。

馬志翔的未婚妻去年意外被偷拍，當時她因穿他的寬鬆衣服被疑懷孕，她當下很難過，對此，馬志翔很Man地說：「我的觀念是健康、做自己就好，我喜歡的就是她這個樣子。」他說沒要求未婚妻瘦身，現在也適應娛樂圈生態，「她的心態健康，物慾也很低。」她常幫他打理生活大小事，除了買保養品照顧他「面子」，也會幫他注意工作時的穿搭，十分賢慧。

隔5年重返電視劇

時隔5年，他最近回小螢幕拍歐銻銻娛樂新戲《人際關係事務所》，吸引他的原因除了有革命情感的導演吳建新、金鐘編劇、播出平台及搭檔組合，未婚妻鼓勵他在電影還沒啟動前先拍戲更是主因。「我演這個角色很自在，因為很像自己。」他當過導演，但拍戲時謹守演員本分，這部戲導演給他很大空間，「有次我有給意見，其實就是多拍1個鏡頭而已。」

他劇中角色因遭逢人生低潮變得軟弱，自己也有軟弱的時候？他說：「我不知道從小失去父親算不算，我以為它會影響我很多，但失去父親這件事，其實在我的作品都得到很大彌補，我導演的戲都跟父親有關，包括《KANO》，原本沒有父子情，我硬加到有。」

拍片投射父子情

他說，以前太思念父親，每年幾乎都有一次會崩潰到淚流滿面，「那讓我軟弱到不知道怎麼辦，我打電話給哥哥，從他那得到安慰。」這3年他認識未婚妻，因同樣信仰重回教會，他說知道父親其實不只1個而是有2個，「現在我從天父那得到安慰，在這之前都是自我安慰，把它呈現在作品裡。」

他4年前執導《KANO》之後未有新作，他一度搬到宜蘭創作劇本，等待資金過程開始衝浪，發覺原來生活可以比電影還精采，決定趴趴走體驗生活。拍《人際關係》期間，他在美術館看到用竹子做的蛋形裝置藝術，讓他靈感爆發，邊生活邊思考邊灌養分，未來最想挑戰執導一部可以比《哈利波特》還精采的原住民神話故事。

(中國時報)