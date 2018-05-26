李亞萍氣喘余祥銓鬱卒

2018年05月26日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

余祥銓日前憂鬱症病發住院休養7天，25日面容憔悴與媽媽李亞萍到老人院做公益，身形明顯消瘦，他說之前胖到78公斤，每早去游泳想要減肥，後來因生病住院體重掉5公斤。他表示那陣子連續錄影10天，壓力大到臉上長痘痘還去擠，引發蜂窩性組織炎，後來躁鬱、憂鬱症陸續病發，住院檢查發現有橫紋肌溶解症，經過醫護人員照護，現已漸漸恢復中。

李亞萍不捨兒子憂鬱病發，加上女兒余筱萍參選市議員落選，因而導致氣喘病發。日前與老公余天、兒子余祥銓到星馬作秀，結果在飛機上咳嗽，空姐擔心會傳染要求她下飛機，最後只好簽切結書「保證不會有事」，才順利搭機。李亞萍自責，在星馬作秀時，她跟余天幾乎把兒子當小弟用，「要幫爸爸燙衣服，還要帶我看醫生、照顧我，還要帶我們去機場，真的把他累壞了！」

日前余祥銓參加《歌神請上車3》錄影傳出因太亢奮暴打錦榮，節目主持人康康與王仁甫昨還原現場狀況表示：「當天他開車走錯路而遲到，到了現場連妝跟衣服都沒換，便直接投入錄影團隊，應該是遲到，所以錄影特別賣力。」

上《歌神》無異狀

當天黃國倫在錄影時看到余祥銓，還開玩笑作勢離開說：「不如找小松小柏來！」康康見狀立刻緩頰說：「他爸是余天！」一旁的余祥銓也笑得開心，看不出有絲毫異狀。

(中國時報)