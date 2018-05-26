台灣之星最新CF 吸睛逾700萬

2018年05月26日 04:10 中國時報 陳大任 報導

台灣之星《是你 給我們撼動的力量》官方網站：https://www.tstartel.com/static/bigbang2018/（台灣之星提供）

台灣之星全新品牌形象廣告《是你 給我們撼動的力量》，網址：https://youtu.be/XDSKDH-74vs。（台灣之星提供）

台灣之星《是你 給我們撼動的力量》短片刷新2018電信廣告觀看紀錄，上線7小時即破百萬人點閱，至今更突破700萬人次。1分30秒短片隨著音樂節奏逐步加快、串接影像變化，鋪陳出令人振奮的感受，網友及部落客淚推、瘋傳，直呼「廣告界台灣之光！」

台灣之星於上週四（17日）發布全新品牌主張「是你，看見了不一樣；是你，給我們撼動的力量」，特別邀請了國際名導跨海拍攝年度品牌廣告，採用電影拍攝規格及原創音樂，融合：可能、實在、顛覆、在乎、努力及不服輸等六大理念，傳遞台灣之星感謝每一個看見台灣之星不一樣、力挺台灣之星勇於不一樣的人。

開台以來不斷創新顛覆

廣告上線沒多久即在網路社群引發熱烈討論，網友紛紛留言表示：「細膩不失分、動感不造作，引人入勝」、「氣場強大、撼動人心、廣告界的台灣之光」，更敲碗跪求背景音樂。全然顛覆傳統行銷的創新手法及感人至極的內容，成功將台灣電信行銷推升至前所未有的全新境界。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星相信消費者值得更好的選擇，開台以來不斷創新顛覆，走出一條與傳統電信業者不同的道路。這次形象廣告的主軸環繞在「是你，看見了不一樣；是你，給我們撼動的力量」，就是要感謝每位台灣之星的用戶及員工看見了我們的不一樣，給了我們撼動整個市場的力量。

朱曉幸說，每個世代都有人用不同的視角看見不一樣，堅持走不一樣的路，也許起初不被看好、遭受冷言冷語，但隨著時間漸漸地被接受，甚至被認同，才會發現這些人其實是世上擁有獨到見解的先知者，就像台灣之星一路走來的努力和堅持，終究會被看見。

首度邀請國際名導拍攝

台灣之星首度邀請曾為國際品牌形象影片掌舵的國際名導Per-Hampus Stalhandske來台拍攝，以電影最高規格的3機拍攝手法，加上16mm底片鏡頭，更增添顏色的豐富度及空間感；同時搭配由瑞典知名作曲團隊依造影片流程起伏所量身打造的原創配樂，循序漸進地引領觀眾進入一場充滿視覺及聽覺雙重饗宴的奇幻旅程。

(中國時報)