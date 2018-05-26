《時尚教父》一窺傳奇40年

2018年05月26日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

安德烈成長環境雖不優渥，但在祖母的啟蒙下培養出個人品味。（海鵬提供）

《時尚教父的福音》講述美國「時尚教父」安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）縱橫時尚界40年的崛起與傳奇，他曾任《VOGUE》雜誌編輯，影響力與「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）不相上下，他日前卻自曝曾被冠上「全城最壞名聲」：「當時我正在巴黎忙的團團轉，編輯卻告訴我：『你現在有著全城最壞名聲，傳言你跟每個設計師上過床。』」

安德烈身為時尚圈中少數的非裔男性，坦言一路走來艱辛，和伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、紀梵希（Hubert de Givenchy）、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）成為好友，卻被認為靠「枕營業」上位，他近日在翠貝卡電影節映後談及此事，澄清從未和設計師上床。

一生貴人無數

出生在過去種族隔離最嚴重的美國南方小鎮，安德烈天生高大的身材、陰柔的氣質讓他受盡屈辱，幸運的是一生貴人無數，受「時尚教母」黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland）和安娜溫圖賞識納入門下栽培，他曾顛覆黑白膚色玩出不少創意，為《浮華世界》策畫的「KUSO郝思嘉」專題，不僅出動迪奧、愛馬仕與香奈兒等名牌華服，還請來卡爾拉格斐親自掌鏡。

《夜行動物》導演湯姆福特（Tom Ford）、前路易威登總監馬克賈伯（Marc Jacobs）也毫無保留分享他們對安德烈的欽佩及讚美，「女鞋大師」莫羅伯拉尼克（Manolo Blahnik）更認為只有安德烈能絕妙結合黑人文化、電影、藝術及時尚。電影6月1日上映。

(中國時報)