《時尚教父》一窺傳奇40年

安娜溫圖（左）在片中大肆讚賞安德烈在時尚界的表現。（路透）

友善列印
中國時報
報導
安德烈成長環境雖不優渥，但在祖母的啟蒙下培養出個人品味。（海鵬提供）

《時尚教父的福音》講述美國「時尚教父」安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）縱橫時尚界40年的崛起與傳奇，他曾任《VOGUE》雜誌編輯，影響力與「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour）不相上下，他日前卻自曝曾被冠上「全城最壞名聲」：「當時我正在巴黎忙的團團轉，編輯卻告訴我：『你現在有著全城最壞名聲，傳言你跟每個設計師上過床。』」

安德烈身為時尚圈中少數的非裔男性，坦言一路走來艱辛，和伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、紀梵希（Hubert de Givenchy）、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）成為好友，卻被認為靠「枕營業」上位，他近日在翠貝卡電影節映後談及此事，澄清從未和設計師上床。

一生貴人無數

出生在過去種族隔離最嚴重的美國南方小鎮，安德烈天生高大的身材、陰柔的氣質讓他受盡屈辱，幸運的是一生貴人無數，受「時尚教母」黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland）和安娜溫圖賞識納入門下栽培，他曾顛覆黑白膚色玩出不少創意，為《浮華世界》策畫的「KUSO郝思嘉」專題，不僅出動迪奧、愛馬仕與香奈兒等名牌華服，還請來卡爾拉格斐親自掌鏡。

《夜行動物》導演湯姆福特（Tom Ford）、前路易威登總監馬克賈伯（Marc Jacobs）也毫無保留分享他們對安德烈的欽佩及讚美，「女鞋大師」莫羅伯拉尼克（Manolo Blahnik）更認為只有安德烈能絕妙結合黑人文化、電影、藝術及時尚。電影6月1日上映。

(中國時報)

台灣之星最新CF 吸睛逾700萬 時尚教父扶持後進孵台灣之光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。