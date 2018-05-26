泰山拓土 梧堂無糖仙草茶搶市

2018年05月26日 04:10 中國時報 王莫昀 報導

炎夏消暑飲品當紅，包裝無糖茶飲以雙位數的年增幅度快速成長，特別是30至49歲約5成會買講究天然、無負擔的無糖茶飲。泰山企業看準年市值高達17.4億的中式茶飲市場，幾乎沒有無糖新品上市，推出新品牌─「梧堂」中式茶飲系列，並以無糖仙草茶打頭陣，3月問世後頗受好評，近9成消費者試喝後，表示願意購買。

「梧堂」仙草茶上市月餘，網友熱烈討論，網友們紛紛表示「還不錯，不甜、清爽」、「終於有無糖的仙草茶了」，也有網友直言「因為都喝無糖的茶，喝到膩了，總算可以換換口味了」、「剛開始喝會因為沒有甜+沒有仙草凍的口感會不習慣，但喝幾口後，餘味會回甘，重點是買回來加鮮奶超讚」。

網友也分享便宜購買策略，表示查了一下泰山購物網站比其他網購通路便宜100元，加入會員再送100元購物金，可以直接抵掉，且現在網站新品結帳還再享9折優惠。

無糖茶市場持續成長

健康意識抬頭，讓30至49歲的民眾格外注重養生，這趨勢也反應在包裝茶飲需求上。泰山品牌經理陳秀鳳指出，無糖包裝茶飲需求近幾年持續成長，又以30歲49歲增幅最明顯，調查顯示，這個年齡層常買無糖包裝茶的比例高達5成左右。

調查也顯示，有糖即飲茶與無糖即飲茶比例呈現明顯消長，從前一年的70.18比29.82，變為68.84比31.16，且無糖茶銷售成長力道強勁，從前一年的年增0.9％擴大為10.66％。但中式即飲茶無糖產品卻少得可憐，僅3％。

陳秀鳳指出，仙草茶等中式茶飲市值17.4億，僅次烏龍茶市場，與檸檬茶市場規模相當，缺乏無糖新品，民眾需求無法滿足，為此泰山企業今年推出「梧堂」中式無糖茶飲系列，並以仙草茶做前鋒搶市，獲得不少消費者青睞。

(中國時報)