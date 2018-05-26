與台灣產地契作重現古法風味

2018年05月26日 04:10 中國時報 王莫昀 報導

古早味、無糖仙草茶過去只有在老街、中草藥鋪才買得到，如今走到超商、超市，甚至線上網購就買得到。「梧堂」無糖仙草茶搶市，泰山企業品牌經理陳秀鳳表示，台灣人對仙草長年喜愛，且在過去5年皆呈現成長趨勢，特別夏季時消費需求更明顯彈升。

根據市場調查顯示，「梧堂」無糖仙草茶最能打動消費者的首要原因是「無糖、無香料、口感自然回甘」約占76％，「100％使用台灣在地契作仙草」排名第2，約占53％，民眾耳熟能詳的仙草「沁涼退火、去油解膩」自然也是促使消費者購買的重要因素，排名第3、約占52％

其實，中式仙草茶在飲品市場具四大優勢，分別為退火、解熱、養顏美容，如改善熬夜、嘴破、口臭等；其次是去油膩、口氣清新，民眾吃完麻辣鍋、炸物、大魚大肉後飲用，可解油膩，去除口中異味；第三，為天然、健康、無負擔，原料單純、純正，熬煮製成，無咖啡因、無糖；最後則是，口感溫潤、自然回甘。

泰山經營仙草品類超過30年，延伸核心技術，推出無糖仙草茶，陳秀鳳說，「梧堂」其實很費工，100％使用台灣中部契作仙草，無農藥外，也從源頭層層把關，在無菌製程中熬煮、萃取，無添加糖及香料，保留天然仙草香氣溫潤順口，自然甘甜不苦澀，自然能重現老街手作風味。

(中國時報)