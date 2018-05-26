與台灣產地契作重現古法風味

「梧堂」無糖仙草茶其實很厚工，100％使用台灣中部契作仙草，無農藥。（泰山提供）

友善列印
中國時報
報導

古早味、無糖仙草茶過去只有在老街、中草藥鋪才買得到，如今走到超商、超市，甚至線上網購就買得到。「梧堂」無糖仙草茶搶市，泰山企業品牌經理陳秀鳳表示，台灣人對仙草長年喜愛，且在過去5年皆呈現成長趨勢，特別夏季時消費需求更明顯彈升。

根據市場調查顯示，「梧堂」無糖仙草茶最能打動消費者的首要原因是「無糖、無香料、口感自然回甘」約占76％，「100％使用台灣在地契作仙草」排名第2，約占53％，民眾耳熟能詳的仙草「沁涼退火、去油解膩」自然也是促使消費者購買的重要因素，排名第3、約占52％

其實，中式仙草茶在飲品市場具四大優勢，分別為退火、解熱、養顏美容，如改善熬夜、嘴破、口臭等；其次是去油膩、口氣清新，民眾吃完麻辣鍋、炸物、大魚大肉後飲用，可解油膩，去除口中異味；第三，為天然、健康、無負擔，原料單純、純正，熬煮製成，無咖啡因、無糖；最後則是，口感溫潤、自然回甘。

泰山經營仙草品類超過30年，延伸核心技術，推出無糖仙草茶，陳秀鳳說，「梧堂」其實很費工，100％使用台灣中部契作仙草，無農藥外，也從源頭層層把關，在無菌製程中熬煮、萃取，無添加糖及香料，保留天然仙草香氣溫潤順口，自然甘甜不苦澀，自然能重現老街手作風味。

(中國時報)

泰山拓土 梧堂無糖仙草茶搶市 《暴動之城》丹尼爾克雷格硬漢變…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。